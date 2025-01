O chefe da marina do Sri Lanka diz que os tiros acidentais feridos dos pescadores indianos

As pinturas da AIADMK organizam um protesto em frente à escola, contra a prisão dos pescadores pela Marina de Sri Lanka e a exigente libertação de pescadores e barcos, em panelas

Dois pescadores indianos que sofreram ferimentos graves durante a apreensão de 13 pescadores indianos nas proximidades da ilha de Delft foram feridos por tiros acidentais durante sua prisão pela Marinha do Sri Lanka, disseram o melhor funcionário naval da ilha na quarta -feira (29 de janeiro de 2025 ).

O vice -almirante Kanchana Banaagoda, comandante da Marina do Sri Lanka, disse que, de acordo com as investigações iniciais, os dois pescadores indianos ficaram feridos devido à descarga acidental de uma arma de fogo por uma equipe da Marinha.

Cinco pescadores indianos sofreram feridas, incluindo dois graves, em um incidente da Marinha do Sri Lanka na proximidade da ilha de Delft no início da terça -feira, causando uma forte reação da Índia.

Indo a uma conferência de imprensa em Colombo, o vice -almirante Banaagoda disse que a equipe da Marinha havia se aproximado de uma arrasta de pesca indiana que estava nas águas do Sri Lanka devido a uma suspeita depois que ele não respondeu às instruções para deixar a área.

“Quando os funcionários de Marina subiram a bordo de seu barco, os índios se comportaram agressivamente para perturbar o processo de pesquisa”, disse Banagoda.

Leia também | Pomucurery CM Rangasamy escreve para EAM para a prisão dos pescadores para a Marinha do Sri Lanka

Eles estavam pescando ilegais nas águas do Sri Lanka e não prestaram atenção aos avisos para se afastar da área, disse ele.

A arma disparou acidentalmente durante o confronto com os dois índios que estavam bloqueando a equipe naval para funcionar suas funções, disse ele.

O alto comissário interino do Sri Lanka, em Nova Délhi, foi convocado para o Ministério de Relações Exteriores na terça -feira e um forte protesto foi apresentado ao diplomata principal.

Em sua reação, a Índia disse que o uso da força não é “aceitável” em nenhuma circunstância.

Leia também | 34 pescadores da Marinha do Sri Lanka, 3 arrastões confiscados

Funcionários do consulado indiano em Jaffna visitaram pescadores feridos no hospital para procurar seu poço e estender toda a assistência possível aos pescadores e suas famílias.

O Alto Comissariado da Índia, em Colombo, levantou o assunto com o Ministério das Relações Exteriores do Sri Lanka.

A Marinha do Sri Lanka estava respondendo ao protesto apresentado pela missão indiana em Colombo.

Cerca de 13 pescadores indianos foram presos por pesca ilegal nas águas do Sri Lanka na noite de 27 de janeiro, na costa de Velvettiturai, na Península do Norte de Jaffna, disse a Marinha.

Ele acrescentou que os pescadores presos foram referidos até 10 de fevereiro pelo Tribunal de Magistrados de Mallakum.