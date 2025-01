O chefe da MIND ID fala abertamente sobre o progresso da transformação do carvão, dê uma olhada nas conquistas

Jacarta – O diretor-chefe da holding da indústria de mineração BUMN MIND ID Hendi Priyo Santoso disse que seu partido ainda está tentando desenvolver um programa downstream para commodities de carvão.

A razão é que Hendi reconhece que o carvão tem um enorme potencial de transformação, de forma a impulsionar a criação de valor acrescentado neste produto básico.

“Também continuaremos a nos esforçar para aumentar o downstreaming no setor do carvão”, disse Hendi na área SCBD, Sul de Jacarta, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025.

Ele também explicou os progressos alcançados pelo seu partido. Actualmente, o programa de carvão a jusante entrou na fase protótipo no laboratório, e continuará. Na verdade, Hendi confirmou que a MIND ID também está atualmente explorando a possibilidade de sinergia entre a PT Timah Tbk e a PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

 MIND ID (documento de relações públicas do MIND ID) Foto: VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

“Vamos estudar como podemos criar uma sinergia entre o estanho e o PTBA. Porque a partir de um subproduto do estanho, ou seja, a sílica, pode-se produzir o que se chama de polissilício e posteriormente também pode ser fabricado.combinar com derivados de produtos de carvão administrados pela PTBA”, disse Hendi.

Com estas medidas, Hendi enfatizou que a MIND ID também se comprometeu a se tornar a espinha dorsal do programa de mineração downstream no país.

Porque, segundo ele, o downstreaming é uma estratégia para aumentar o valor acrescentado das matérias-primas mineiras e apoiar de forma muito eficaz o crescimento económico nacional, por isso as subsidiárias da MIND ID até levaram a cabo medidas de downstream.

 (doc. Relações Públicas da MIND ID) Foto: VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

As subsidiárias da MIND ID que realizaram esta transformação incluem PT Timah Tbk, PT Inalum, PT Aneka Tambang Tbk, PT Vale Indonesia Tbk e PT Freeport Indonesia. Atualmente, a PT Timah está processando para produzir pó de estanho e soldados de chumbo. Entretanto, a PT Aneka Tambang (Antam), juntamente com a PT Inalum, também estão a colaborar a montante e a jusante, além de realizarem downstreaming ou fundição em Pomalaa e Halmahera Oriental.

Além disso, continuou Hendi, a PT Vale Indonesia Tbk também está realizando downstreaming através de uma fundição em Sorowako, e a PT Freeport Indonesia também concluiu uma fundição de cobre em Gresik, Java Oriental.

“A nova fundição será posteriormente dedicada à transformação para o ecossistema de veículos elétricos”, afirmou.