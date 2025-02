O chefe da PGA Tour encontra Trump em impulso para um acordo com a Arábia Saudita

O comissário do PGA Tour, Jay Monahan, e o diretor de jogadores Adam Scott disseram que se conheceram no início desta semana com o presidente Trump em um acordo para um acordo de investimento com o Liv Golf apoiado pela Arábia Saudita.

Monahan e Scott declararam que se encontraram com Trump na terça -feira em uma reunião que “nos aproximou de um acordo final, correndo o caminho para a reunificação do golfe profissional masculino”.

“Sabemos que os fãs de golfe antecipam ansiosamente uma resolução de negociações com o Fundo de Investimento Público e querem agradecer ao presidente Trump por seu interesse e por um longo tempo o jogo de golfe”, disse a PGA Tour em comunicado de Monahan, Scott e Tiger Woods.

Não está claro se Woods estava na reunião com Trump.

“Pedimos ao presidente que se envolva pelo bem do jogo, o bem do país e para todos os países envolvidos”, disse o trio em comunicado que foi publicado Quinta-feira. “Somos gratos por sua liderança nos aproximar de um acordo final, correndo o caminho para a reunificação do golfe profissional masculino”.

No início de junho de 2023, o PGA Tour concordou em se fundir com o Liv Golf apoiado por sauditas, formando uma grande organização de golfe. O Departamento de Justiça (DOJ) iniciou uma investigação sobre fusão menos de um mês depois. Ele marcou a segunda investigação do DOJ no PGA Tour. O acordo não foi concluído.

Trump, um jogador ávido, disse durante as eleições presidenciais de 2024 que ele poderia fechar o tratamento entre os dois partidos em 15 minutos. Alguns dias depois de vencer as eleições em novembro, o presidente convidou Monahan a jogar golfe com ele no Trump International Golf Club em West Palm Beach, Flórida, um pedido de PGA Tour aceito.

A turnê da PGA atingiu um negócio Com o Strategic Sports Group em janeiro do ano passado, para um investimento de mais de US $ 1,5 bilhão em capital na PGA Tour Enterprises, um braço para fins lucrativos.

A colina entrou em contato com a Casa Branca para comentar a reunião.

Fonte