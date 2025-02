O chefe da Seguridade Social do DOGE Acesso aos dados do destinatário: relatórios

O chefe da Seguridade Social do DOGE Acesso aos dados do destinatário:...

O líder interino da Administração da Seguridade Social renunciou ao seu papel nos pedidos do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) para acessar os dados do destinatário, de acordo com vários relatórios.

A comissária interina Michelle King começou a partir da agência durante o fim de semana após mais de 30 anos de serviço. Ele teria se recusado a fornecer aos funcionários da DOGE informações confidenciais, disse a Associated Press.

Em um comunicado, o porta -voz da Casa Branca, Harrison Fields, disse que o presidente Trump nomeou “o altamente qualificado e talentoso Bisignano Frank” para dirigir a agência.

“Esperamos que seja rapidamente confirmado nas próximas semanas”, disse Fields. “Enquanto isso, a agência será dirigida por um especialista em anti -cravo da Seguridade Social como o comissário interino”.

Ele acrescentou que Trump está comprometido em nomear as pessoas “melhores e mais qualificadas” para trabalhar em nome do povo americano “, não apaziguar a burocracia que as falhou por muito tempo”.

A AP apontou que a partida de King é uma das várias autoridades de alto risco, já que Doge busca acesso a vários departamentos e agências federais, incluindo o Internal Revenue Service (IRS) e o Departamento do Tesouro.

Trump nomeou Laland Doubek para direcionar o intermediário da agência, enquanto Bisignano, CEO da gigante do software financeiro Finserv, espera a confirmação do Senado. Selecionar Doubek significa que Trump ignorou vários outros altos executivos que eram um ranking mais alto, causando preocupação entre os funcionários, O Washington Post informou.

“A escolha de um comissário interino que não está no serviço executivo sênior envia uma mensagem de que o povo profissional deve deixar o agência pública sitiada”, disse Martin O’Malley, comissário de seguridade social sob o governo Biden, segundo o cargo.

Doge que busca acesso a informações confidenciais na agência soou alarme, uma vez que os dados coletados e armazenados incluem números de previdência social, informações do Medicare e aplicativos para programas de renda complementares.

Cerca de 72,5 milhões de pessoas, incluindo aposentados, pessoas com deficiência e crianças, recebem benefícios do Seguro Social.

Associated Press contribuiu com relatórios.

