O chefe da Unidade de Inteligência e Segurança de Medina e os seus dois filhos são suspeitos no caso de perseguição a moradores

Natal Mandante, VIVA – O chefe da Unidade de Inteligência Policial de Lingga Bayu (Kanit), Polícia de Mandailing Natal (Madina), com as iniciais Aiptu SN, foi nomeado suspeito no caso de suposto abuso de um coletor de óleo de palma, chamado Sumardi.

Leia também: Bareskrim liberta Julia Santoso após veredicto pré-julgamento

Além de Aiptu SN, investigadores da Unidade de Investigação Criminal da Polícia de Madina identificaram também dois filhos biológicos de SN, nomeadamente ASN (28) e RS (24). Estes três suspeitos também foram oficialmente detidos na sede da polícia de Medina.

Chefe de Polícia de Medina, AKBP. Arie Sofandi Paloh explicou que a determinação deste suspeito é uma forma de seriedade do Polri em fazer a aplicação da lei de acordo com os procedimentos, tanto para os membros da Polícia como para o público.

Leia também: O corpo de Osima Yukari é entregue à sua família; o processo de identificação continua

 Ilustração da perseguição (Fonte: istockphoto.com) Foto: VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

“O processo judicial continuará a ser realizado seja quem for, tanto da Polícia Nacional como da comunidade. Este foi o meu compromisso ontem quando visitei a vítima no Hospital Permata Madina”, disse Arie Paloh, num comunicado de imprensa, a segunda-feira, 27 de janeiro de 2025.

Leia também: KKB afirma ter roubado 2 armas pertencentes à Polícia Nacional, Brigadeiro General Faizal Ramadhani: Hoax!

De acordo com dados obtidos da Polícia de Madina, tudo começou com SN e seus dois filhos, ASN e RS, visitando a casa de Sumardi na vila de Tandikek, distrito de Ranto Baek, Regência de Madina, na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025.

A chegada da SN questionou a questão da polpa de óleo de palma desaparecida, que foi roubada pelo autor do crime e vendida a Sumardi como colector de óleo de palma.

“Naquela época, Aiptu SN veio até Sumardi e perguntou-lhe sobre a polpa de óleo de palma que ele comprou do ladrão. Sumardi não admitiu, então SN deu um tapa em Sumardi”, disse Arie Paloh.

No entanto, Sumardi negou as acusações feitas pela SN de recebimento de polpa de óleo de palma roubada. Houve uma discussão entre as duas partes.

Aiptu SN admitiu suas ações contra Sumardi. Arie Paloh disse que no momento do incidente, SN estava a caminho de Panyabungan para receber o pedido de transferência de emprego.

Entretanto, no segundo dia, o chefe da polícia de Medina revelou que os dois filhos de SN abusaram novamente de Sumardi usando uma mangueira de água.

“Então SN deu um tapa na vítima no primeiro dia. No segundo dia, o abuso fez com que a vítima fosse gravemente ferida por seus dois filhos, usando uma mangueira encontrada em Rahmat Doorsmer, na vila de Tandikek”, explicou Arie Paloh.

Sumardi foi então levado pela sua família ao Hospital Permata Madina, para receber tratamento médico pelos ferimentos que sofreu em consequência dos abusos.

“Sumardi sofreu ferimentos graves em consequência do espancamento, segundo as confissões dos seus dois filhos (SN)”, disse o chefe da polícia de Madina.

A decisão contra o chefe da Unidade de Inteligência e Segurança e seus dois filhos foi baseada em um relatório policial apresentado por Nur Santi, como esposa de Sumardi, ao SPKT da polícia de Medina na noite de quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

Além do processo criminal, Arie Paloh disse que Aiptu SN também foi processado no julgamento do código de ética profissional da polícia em Sie Propam Polres Madina.

Pelo ato de abuso, os investigadores suspeitam do artigo 170, parágrafo 1,2, a 1e,2e do Código Penal, subartigo 351, parágrafo (1,2) do Código Penal “Com ameaça de pena de 9 anos de prisão”. disse o chefe da polícia de Medina.