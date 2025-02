Leset Kganyago diz que os movimentos populistas que cresceram nos países ocidentais são ameaçados por instituições

O Banco de Ora (SARB) da Leset Kganyago alertou os sul -africanos para o aumento dos líderes populistas e representará uma ameaça aos bancos centrais.

Na quinta -feira, o governador fez esses comentários enquanto falava na Fundação de Arbitragem da África do Sul (AFSA) em Sandton, Joanesburgo, quinta -feira.

“Se estamos falando de países ricos ou mais pobres, não negamos que estamos no tempo do populismo. Temos que pensar sobre por que as idéias populistas têm essa atração e como podemos responder” “” Disse Kganyago.

Ele observou que o populismo é visto apenas nos países em desenvolvimento, mas agora vemos o populismo em democracias maduras como os EUA.

O populismo aumentou nas nações ocidentais, “Especialmente desde 2016”Ele disse, percebendo os resultados de um referendo surpresa sobre o Brexit, no qual o Reino Unido saiu da União Europeia e as recentes eleições americanas que Donald Trump retornou à Casa Branca.

Ele então se concentrou em instituições como os bancos centrais e disse que os países populistas têm hostilidade a essas instituições vitais.

“Mas meu foco hoje está nas instituições. Os populistas definem, em parte, sua hostilidade em relação às instituições. O ataque padrão é que as instituições existentes são controladas pela elite, que são pessoas comuns com desprezo e negligenciam seus interesses”, “” Kganyago explicou.

“Os líderes populísticos também geralmente prometem manter a guerra com as instituições, fazer o que afirmam ser mediadores corruptos para que possam assumir a responsabilidade por conta própria. Infelizmente, quando os populistas chegam ao poder, eles geralmente fazem mal “, acrescentou.

O governador disse que era difícil liderar um país moderno sem ajuda e conhecimento técnico e era difícil permanecer honesto sem os cheques e equilíbrio necessários.









“É por isso que as instituições estão estabelecidas principalmente. A desarrsão geralmente resulta em caos, incapacidade e corrupção.

Kganyago convidou os líderes e governadores mundiais do Banco Central para combater o populismo.

“O dever que temos como líderes da instituição não está apenas pressionando contra ataques populistas, mas também para garantir que nossas instituições estejam acima dessas críticas”. Ele acrescentou.

Kganyago disse que os líderes também desempenham um papel vital na solução proativa de decadência institucional.

“Os líderes precisam sentir a urgência do melhor e precisam se sentir diante dos populistas da aparência”, “ Kganyago aconselhou.

E, finalmente, ele disse que, nesta era do populismo da instituição, ele não se beneficiaria da dúvida.

“Eles devem executar e devem ser transparentes e efetivamente comunicados”.

