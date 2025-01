O chefe do banco central tcheco propõe enormes investimentos em bitcoin – ft

Este movimento ajudará a diversificação das reservas da terra, de acordo com Ales Michl

O governador do Banco Nacional Tcheco (CNB), Ales Michl, quer investir uma quantidade significativa de reservas no Bitcoin, informou o Financial Times na quarta -feira. O valor da moeda criptográfica mais popular do mundo atingiu um novo recorde no início deste mês, após a inauguração do presidente dos EUA, Donald Trump, se adaptou às criptomoedas.

Michl disse à FT que apresentaria uma proposta ao comitê da CNB na quinta -feira, para investir até 5% da reserva do banco central de 140 bilhões de euros (US $ 145 bilhões) em criptomoedas.

“Para diversificar nossa propriedade, o Bitcoin parece bom”. Michl disse à publicação.

Ft descreveu um movimento potencial como “Revolucionário” E observou que a CNB poderia se tornar o primeiro banco central ocidental a manter a propriedade criptográfica.

“Vocês (Trump) agora podem criar uma bolha para o Bitcoin, mas acho que essa tendência seria um aumento sem esses caras, porque é uma alternativa (investimento) para mais pessoas”, “” Michl adicionou.













O banqueiro também reconheceu a volatilidade da propriedade dizendo que ele está “preparar” Para possível colapso Bitcoin.

Os bancos centrais tradicionalmente mantêm suas reservas em propriedades conservadoras, como o Tesouro dos EUA e outras formas de alto rendimento. Alguns têm uma participação em estoque, mas quase ninguém se envolveu publicamente na moeda criptográfica, observou FT.

O Bitcoin atingiu um novo recorde este mês depois que Trump jurou, superando US $ 109.000. Dias em seu mandato, o novo presidente dos EUA assinou uma ordem executiva que estabeleceu um grupo de trabalho para explorar a criação de suprimentos nacionais de ativos digitais.

No ano passado, o valor do Bitcoin mais que dobrou, em parte graças à aprovação de ações do Produto Spot Bitcoin Exchange (ETP) pelo regulador americano.

Segundo Michl, mais bancos centrais poderiam seguir sua liderança nos próximos cinco anos, já que vários fundos e bancos comerciais começaram a investir em criptomoedas.













Larry Fink, CEO da Blackkock Investment Company, sugeriu recentemente que, se as instituições concedessem entre 2% e 5% de seu portfólio no Bitcoin, seu preço poderia atingir US $ 700.000.

Apresentado em 2009, o Bitcoin permite as transações de ponto por ponto on-line sem a necessidade de sistemas bancários tradicionais. Sua natureza descentralizada agrada àqueles que buscam alternativas à moeda que apóia o governo. No entanto, esse mesmo recurso o tornou atraente para atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O valor do Bitcoin é influenciado por fatores como dinâmica de oferta e demanda, disponibilidade de mercado, concorrência de outras moedas criptográficas e sentimentos dos investidores.

Apesar de seu crescente uso na loja, o Bitcoin opera na área cinza regulatória e não há leis internacionais únicas que regulam seu uso.

Leia mais:

Bitcoin ‘sem valor interno’ – JPMorgan Boss

El Salvador aceitou o Bitcoin como uma moeda oficial 2021, embora muitos governos permaneçam cuidadosos, alerta de riscos associados ao investimento em propriedades tão instáveis.