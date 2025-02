O chefe do Hezbollah diz que o antecessor assassinado Nasrallah será enterrado em 23 de fevereiro

Uma mulher libanesa tem um retrato do líder assassinado do Hezbollah que Sayyed Hassan Nasrallah, enquanto espera com outra permissão do Exército Libanês para entrar em sua aldeia depois que as tropas israelenses se aposentaram, na cidade de Bint Jbeil, no sul do Líbano, em 26 de janeiro de 2025, 2025. Crédito da foto: AP

O chefe do grupo armado do Líbano, Hezbollah, disse no domingo (2 de fevereiro de 2025) que seu antecessor, Hassan Nasrallah, descansaria em 23 de fevereiro, quase cinco meses depois de ser morto em um ataque aéreo de israelense contra os subúrbios dos subúrbios do sul de Beirute.

Nasrallah, que atuou como secretário geral do Hezbollah por mais de 30 anos, foi morto em 27 de setembro, quando Israel aumentou seus ataques aéreos contra os objetivos do Hezbollah e alguns dias antes das tropas israelenses começarem a incursões no sul do Líbano.

Seu sucessor Naim Qassem disse em um discurso televisionado no domingo que Nasrallah foi morto “numa época em que as circunstâncias eram difíceis”, o que forçou o grupo a realizar um enterro temporário para ele, de acordo com a tradição religiosa.

O Sr. Qassem disse que o grupo havia decidido comemorar “uma grande procissão fúnebre com uma grande presença pública” para Nasrallah e Hashem Safieddine, outro alto funcionário do Hezbollah morto em uma greve de Israel quase uma semana depois de Nasrallah.

O Sr. Qassem confirmou no domingo pela primeira vez que Safieddine havia sido escolhido como sucessor de Nasrallah, mas foi morto antes do anúncio ser feito. Ele disse que Safieddine também seria enterrado com o título de secretário -geral.

Os assassinatos de Nasrallah e Safieddine, assim como muitos dos principais comandantes militares do grupo, jogaram o Hezbollah no desenraizamento. O grupo anunciou em 29 de outubro que o Sr. Qassem, vice -presidente principal do grupo, havia sido escolhido como sua cabeça.

Um incêndio alto concordou no final de novembro terminou com as hostilidades entre o Hezbollah e Israel e estabeleceu um prazo de 60 dias para que as tropas israelenses se retirem do sul do Líbano, o Hezbollah que remove seus combatentes e armas da área e as tropas libanesas implantarão lá.

Esse prazo estendeu no mês passado até 18 de fevereiro. Israel continuou a realizar alguns ataques aéreos em partes do Líbano, acusando o Hezbollah de violar os termos de alto fogo.

O Hezbollah diz que Israel é responsável por infrações e diz que os patrocinadores do Estado e estrangeiros do Líbano, os Estados Unidos e a França devem impedir as violações de Israel. Mas ele não ameaçou retomar a luta.