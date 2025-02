O chefe do Pentágono conduz a proibição de Trump às tropas transgêneros

O ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth, prometeu tratar os membros atuais do serviço com “dignidade e respeito”

O Pentágono anunciou a proibição imediata das pessoas trans que se juntaram ao Exército dos EUA e interromperam todos os procedimentos médicos relacionados à sua transição de gênero para os atuais membros do serviço, de acordo com a memória assinada pela ministra da Defesa Peta Hegsetth.

Mudar a política segue Comando executivo emitido pelo presidente Donald Trump em janeiro, que criticou “Ideologia radical de gênero” tão prejudicial à missão básica do Exército dos EUA.

“Com efeito imediatamente, todas as novas abordagens para pessoas com a história da Dysforia de gênero pararam e todos os procedimentos médicos não planejados, programados ou planejados associados à confirmação ou facilitar a transição de gênero para membros do serviço foram interrompidos” “. Hegsetth declarou em memorando Data 7 de fevereiro e publicado na segunda -feira.

Pentágono disse que os membros atuais do serviço transgênero continuarão sendo “Tratados com dignidade e respeito” e que outras diretrizes serão fornecidas à medida que a política está sendo implementada.













Espera -se que a mudança de política afete apenas uma pequena parte de cerca de 1,3 milhão de funcionários ativos no Exército dos EUA. Os grupos de defesa estimam que até 15.000 pessoas trans estão atualmente servindo, embora dados oficiais sugerem que o número é muito menor, segundo a Reuters.

Na semana passada, a Hegsetth, ex -apresentadora da Fox News, a Guarda Nacional Americana, falou contra iniciativas por diversidade nas forças armadas, chamando a frase de “diversidade é nosso poder” “Dumbbell” na história militar. Ele também começou a eliminar a diversidade, a igualdade e as inclusões do Pentágono (DEI), alegando que essas iniciativas de divisões são. Além disso, ele interrompeu a celebração do mês da identidade, incluindo o mês da história negra e o mês da história das mulheres.













“Neste departamento, agiremos em todos igualmente”, trataremos tudo “,” Hegsetth disse à equipe do Pentágono na sexta -feira. “Vamos tratar tudo com justiça. Trataremos tudo com respeito e o julgaremos como indivíduo – por seu mérito e de acordo com sua dedicação à equipe e à missão”.

Trump foi o primeiro a proibir pessoas transgêneros a servir nas forças armadas dos EUA em 2017. O ex -presidente Joe Biden aboliu a proibição logo depois de assumir seu dever em 2021, apenas para trazer Trump de volta em seu segundo mandato.

O memorando de Hegsetsh foi descoberto pelo Ministério da Justiça como parte de um processo que desafiou a ordem executiva de Trump.