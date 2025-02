O ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth, disse que receberia pessoalmente mais tropas americanas na Polônia, porque a forma final da fronteira da Ucrânia ainda é incerta. Chamado de Varsóvia a “modelo” Então aliado.

O chefe do Pentágono apresentou comentários na sexta-feira durante uma conferência de imprensa conjunta na capital polonesa com seu colega Wladyslawom Kosiniak-Kamysz. A Polônia foi a última parada de Hegseth em uma turnê européia nesta semana, que incluiu visitas à sede dos EUA do Comando Europeu na sede de Stuttgart, Alemanha e da OTAN em Bruxelas.

Hegsetth repetiu suas declarações anteriores de que a Ucrânia, que retorna às suas fronteiras antes de 2014 e se associa à OTAN “Little Provavelmente”, E que as tropas dos EUA não estariam estacionadas na Ucrânia.



“Então, como esses limites estão olhando, ainda está para ser visto”, “ Disse Hegsetth, defendendo os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para iniciar negociações com Moscou.

Trump surpreendeu os aliados europeus na quarta -feira, realizando um convite prolongado com o presidente russo Vladimir Putin, sua primeira publicamente anunciou uma conversa do retorno de Trump ao poder. Eles conversaram sobre possíveis etapas no final do conflito da Ucrânia. Mais tarde, o líder americano conversou com Vladimir Zeleni, que disse que Kiev estava pronto para continuar as negociações de tempos de paz com a Rússia.

Trump apoiou as declarações de seu chefe de Pentágono de que Kiev deve aceitar a realidade de que retornar às fronteiras antes de 2014 não é viável, enquanto a participação na OTAN para a Ucrânia está fora da mesa.

Na conferência de imprensa de Varsóvia, Hegsetth elogiou a Polônia, um forte defensor de Kiev, por seu compromisso de defesa.



“O convite que chegamos aqui, se nada mais, me faria querer mais torso para a Polônia – esta não é uma declaração sobre política, sinto isso”, “” Hegsetth disse a repórteres.









Agora, agora existem mais de 8.000 soldados estacionados na Polônia, a maioria dos quais é organizada de forma rotativa. A presença constante do Exército dos EUA foi determinada em Poznan em 2023.

Hegsetth também dobrou o pedido de Washington para aliados europeus da OTAN assumirem mais ônus financeiros por sua segurança.

O secretário disse que ele e Trump consideram as tropas americanas importantes na Europa, mas alertaram que os aliados europeus não deveriam assumir que eles permanecerão para sempre.



“O que acontece cinco, 10, 15 anos daqui a parte faz parte de uma discussão mais alta que reflete o nível de ameaça …” Hegsetth explicou.

A Rússia sempre expressou preocupação com a disseminação da OTAN no Oriente desde os anos 90, considerando -a uma ameaça direta à sua segurança nacional. Moscou observa potencial membro da OTAN como um “Linha vermelha” e um fator significativo no conflito atual.