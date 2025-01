O chefe do Tamil Nadu BJP, Annamalai, diz que DMK está provocando o MP da IUML sobre o santuário de Thiruparankundram

O DMK estava provocando o parlamentar da Liga Muçulmana da União Indiana (IUML) em Thiruparankundram para torná-la uma questão religiosa, alegou o presidente Tamil Nadu do Bharatiya Janata Party (BJP), K. Annamalai.

Thiruparankundram foi uma das seis moradas principais do Senhor Muruga e as pessoas adoraram lá por mais de 1.000 anos. Não houve nenhum problema lá todos esses anos. Houve uma ordem clara em 1931 por parte do conselho privado, disse Annamalai, acrescentando que planejava encerrar sua votação de 48 dias em Thiruparankundram. O BJP também lançaria um grande movimento baseado em Thiruparankundram. “Condeno veementemente (o ato do deputado K. Navas Kani da IUML de comer alimentos não vegetarianos na colina)”, disse ele.

Se isso foi feito por um representante do povo, que era um deputado, o partido no poder (DMK) estava por trás disso, afirmou.

Como o presidente do Comitê do Congresso de Tamil Nadu, K. Selvaperuthagai, disse que a entrega de Katchatheevu foi um movimento político, o Sr. Annamalai disse que o DMK e o Congresso deveriam ir de porta em porta e pedir desculpas ao público por desistir de Katchatheevu e reduzir as fronteiras do país e o dos pescadores. “Tenho certeza de que o primeiro-ministro restaurará os direitos do povo de Tamil Nadu, já que falou sobre o assunto em duas ou três reuniões”, disse ele.

Em relação ao aeroporto greenfield proposto em Parandur, o Sr. Annamalai disse que um novo aeroporto era necessário para Chennai. No entanto, o Ministro-Chefe deveria concentrar-se na questão e resolvê-la o mais rapidamente possível, uma vez que as pessoas protestaram durante quase 900 dias.

