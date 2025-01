O cientista do CDFD escolhido como membro da Academia de Ciências da Índia

O Centro de Pedras Dactinantes e o Diagnóstico de DNA (CDFD) anunciaram que o cientista de pessoal e o chefe do laboratório celular Rashna Bhandari foram escolhidos como membro da Academia de Ciências da Índia. A bolsa é concedida a pessoas que fizeram contribuições excepcionais à ciência e demonstraram excelência sustentada em pesquisa. O trabalho do Dr. Bhandari no estudo das rotas de sinalização celular e seu papel nos mecanismos de doenças avançou significativamente o entendimento dos processos celulares e suas implicações para aplicações terapêuticas, de acordo com um comunicado à imprensa emitido na quarta -feira (29 de janeiro de 2025)