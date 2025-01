O cineasta Ranjith solicita que HC anule caso de assédio sexual

O Tribunal Superior de Kerala notificou o governo do estado sobre uma petição do cineasta e ex-presidente da Academia Chalachitra do Estado de Kerala, Ranjith, buscando a anulação de um caso de assédio sexual registrado contra ele após uma denúncia de um ator bengali.

Ele alegou em sua petição que a denúncia contra ele era falsa e resultado de uma conspiração arquitetada pelo ator e cineasta Joshy Joseph e seus amigos com o objetivo de destituí-lo do cargo de presidente da Academia Kerala Chalachitra.

Acrescentou que não houve queixa de agressão ou uso de força por parte do peticionário. O suposto incidente ocorreu em 2009. No entanto, a denúncia foi apresentada em 26 de agosto de 2024, 15 anos após o suposto incidente. O peticionário alegou que o tribunal de primeira instância não deveria ter tomado conhecimento dos crimes.