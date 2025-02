O cinemacore do Capitão América 4 é o pior do MCU, apesar da esperançosa bilheteria

Com Capitão América: Brave Novo Mundo Agora, nos cinemas, seus números de bilheteria e a recepção do público se tornaram pontos -chave de discussão em todo o setor. Embora o filme tenha aberto uma estréia sólida, sua qualificação cinematográfica chamou a atenção significativa e causou uma conversa. As comparações com as versões anteriores do MCU fornecem um contexto adicional para seu desempenho geral e impacto potencial na direção futura da franquia.

Capitão America 4’s Bilheting tem um começo impressionante

Capitão América do Marvel Capitão Studios: O Brave New World abriu com uma estimativa de bilheteria de US $ 88,5 milhões durante o primeiro fim de semana de três dias e espera -se que atinja US $ 100 milhões para o fim de semana festivo dos presidentes dos presidentes por quatro dias. O filme também teve uma abertura global de cerca de US $ 192 milhões (através de Prazo final).

Comparado ao Homem-Formiga e ao Wasp: Quantumania de 2023, que ganhou US $ 106,1 milhões em seus primeiros três dias e US $ 120 milhões durante o fim de semana festivo de quatro dias, o Brave New World abriu Lower.

No entanto, ainda é a quarta abertura de fim de semana do dia dos presidentes de maior coleção. Siga o Black Panther (US $ 242 milhões), Deadpool (US $ 152 milhões) e o Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (US $ 120 milhões) em classificações.

Capitão América: Brave New World recebe o pior cinemacore para um filme do MCU

Capitão América: Brave New World recebeu um B- Cinema Do público de abertura pública, marcando a menor qualificação para um filme cinematográfico da Marvel (MCU).

A qualificação é menor do que os filmes anteriores do MCU, como Eternals, Marvels e Soldado de Inverno do Homem-Formiga (A) e Guerra Civil (A).

Um cinemacore inferior sugere que a boca da boca pode não ser forte, o que pode levar a uma forte queda de bilheteria na segunda semana. 51% do filme Rotten Tomatoes pontuam Também está localizado como um dos mais baixos para um filme da MCU, logo acima do homem da formiga 3 (46%) e do eterno (47%).

Capitão América: Brave New World está agora nos cinemas.

Originalmente informado por Anubhav Chaudhry em Super -herói.