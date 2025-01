O clamor por pontes paralelas às Ilhas Goshree fica mais alto

Há uma enorme demanda para construir um par de pontes paralelas à primeira e à terceira do trio de pontes Goshree para garantir o fluxo suave de veículos no corredor Ernakulam-Vypeen. | Crédito da foto: Foto de estoque

O grande aumento do tráfego ao longo do corredor Ernakulam-Vypeen e o aumento iminente no número de veículos através do trecho assim que a ponte Munambam-Azheekode que ligaria Thrissur a Ernakulam se tornar operacional, intensificaram a demanda pela construção de um par de pontes paralelas a a primeira e a terceira do trio de pontes Goshree, usando uma parte dos fundos de Rs 403 milhões que a Autoridade de Desenvolvimento das Ilhas Goshree (GIDA) tem.

Idealmente, a GIDA, que tem uma equipa de 14 pessoas, utilizaria os fundos para construir pontes e infra-estruturas aliadas que os ilhéus da região densamente povoada de Goshree têm exigido, disse Raju Vazhakkala, um activista que através de uma consulta recente à RTI, obteve detalhes como os fundos que a autoridade tem em sua posse.

Referindo-se ao agravamento dos engarrafamentos e à recorrência de acidentes nas estreitas primeira e terceira pontes de Goshree, que têm apenas duas faixas de largura, quando os motoristas tentam ultrapassar pelo lado errado, fontes policiais disseram que é hora de alargar as duas pontes para pelo menos quatro faixas de largura para evitar colisões frontais.

Antony Aneesh, um dos ativistas que faz campanha por uma estrada de acesso de 350 metros de comprimento à ponte Pizhala-Moolampilly, pediu à GIDA que agilizasse as obras de pontes e estradas na região de Goshree, otimizando o uso dos fundos de ₹ 403 milhões. “Isso ocorre porque os viajantes para as ilhas sofreram longos atrasos nas obras relacionadas à ponte. A situação é tal que eles ficam presos no trânsito sinuoso nas pontes estreitas de Goshree entre 8h e 10h e nos horários de pico da noite.”

Garantia do Ministro

Respondendo a uma apresentação de KN Unnikrishnan, Vypeen MLA, o Ministro das Obras Públicas da PA, Mohamed Riyas, informou à Assembleia Legislativa em 2024 que foram lançadas obras preliminares para a construção das duas pontes, tendo em conta o aumento acentuado do número de veículos. e o aumento esperado em números quando a Rodovia Costeira for construída através de Vypeen.

A resposta do GIDA

Respondendo às crescentes demandas para construir pontes paralelas à primeira e terceira pontes que ligam Ernakulam às ilhas Goshree, fontes da GIDA disseram que já comprometeu aproximadamente ₹ 350 milhões para projetos em andamento e outros nos oito panchayats que a compõem. “Não há dúvida de que ambas as pontes devem ser construídas o mais rapidamente possível para garantir um fluxo seguro e suave de veículos, e inúmeras pessoas e organizações exigem isso. As pontes só poderão ser construídas se o governo estadual alocar recursos suficientes no próximo orçamento. “O solo já está congelado no lado norte das pontes.”

A segunda ponte Goshree já possui uma ponte paralela que foi construída há mais de uma década pela Autoridade Nacional de Rodovias da Índia.