O co -fundador Infosys, Kris Gopalakrishnan

Um caso foi registrado contra o co -fundador da Infosys Senapathy Kris Gopalakrishnan, ex -diretor do IISC Balam e outros 16 sob a lei de prevenção de atrocidades SC/ST na segunda -feira (27 de janeiro de 2025).

O caso foi registrado na delegacia de Sadshiva Nagar com base nas instruções do 71º Tribunal da Cidade e da Sessão (CCH).

O demandante, Durgappa, que pertence à comunidade tribal de Bovi, era membro do corpo docente do Sustainable Technology Center do Instituto Indiano de Ciência (IISC).

Ele disse que em 2014, ele estava falsamente envolvido em um caso de armadilha de mel e posteriormente descartou o serviço. Além disso, ele alegou que passou por abusos e ameaças de casteístas.

Os outros indivíduos acusados, neste caso, incluem Govindan Rangerojan, Sridhar Warrier, Sandya Vishwswarai, Hari Kvs, Dasappa, Balam P, Mhishi Hemalata, Chattopadyaya K, Pradeep D Sawkar e Mano.

Não houve reação imediata da Faculdade do IISC ou Kris Gopalakrishnan, que também serve como membro do Conselho de Administração do ICISC.