O colecionador de Coimbatore receberá o prêmio pelo melhor funcionário eleitoral do distrito

O colecionador distrital de Coimbatore, Kranthi Kumar Pati, receberá o prêmio pelo melhor colecionador distrital do governo do estado por sua administração eleitoral exemplar e esforços na educação e participação eleitoral sistemática dos eleitores (SVEEP) como oficial eleitoral distrital.

O prêmio será entregue pelo governador RN Ravi em 25 de janeiro, durante o evento nacional do Dia da Votação em Chennai.

conversando com O hinduO colecionador expressou sua gratidão pelo apoio recebido do público, ONGs e várias associações durante o período eleitoral. “O distrito de Coimbatore está rapidamente urbanizador e a população de imigração levanta um desafio para garantir que todos os eleitores sejam registrados. É de responsabilidade da administração do distrito garantir que todos participem do processo de votação ”, afirmou.

“Nosso objetivo sempre foi aumentar a porcentagem de votos, especialmente entre os que votam pela primeira vez. Peço às pessoas que não vejam as eleições como um exercício de um dia, mas que participem ativamente dos campos do censo eleitoral e atualizem seus dados periodicamente. Naturalmente, isso levará a um aumento na participação dos eleitores ”, acrescentou.