O colecionador responde à súplica dos pescadores, pede aos funcionários que façam reparos no Karaikal Fish Landing Center

O colecionador do distrito D. Mankandan ordenou reparos no Karaikal Fish Landing Center depois que as marés do mar causaram danos duas semanas atrás, o que dificulta a difícil ter navios e baixar sua captura.

Após as preocupações levantadas pelos pescadores, Manikandan inspecionou o local na terça -feira e disse às autoridades que os pneus colocados usados ​​como proteção na área de desembarque para evitar mais danos. Ele interagiu com os pescadores para entender seus desafios e garantiu a eles um trabalho de restauração rápida.

O Sr. Mankandan pediu que seguissem os regulamentos de segurança marítima, evitem atravessar fronteiras internacionais e abster -se de pegar espécies de peixes proibidos. Além disso, ele destacou os subsídios do governo para a pesca em águas profundas e incentivou os pescadores a usar esses esquemas para melhorar seus meios de subsistência.

Mais tarde, ele visitou uma instalação de tecido de rede de pesca em Karaikal Medu, onde os pescadores buscaram melhorias no fornecimento de eletricidade, manutenção e medidas de construção para evitar a erosão. Ele garantiu a eles que os esforços de restauração e as barreiras de proteção seriam implementadas sem demora.

Sala de vigilância

Na segunda -feira, Mankandan anunciou o estabelecimento de uma sala de vigilância nas instalações do mercado semanal de Karaikal para monitorar as atividades de mercado. Inspecionando o local, ordenou autoridades municipais para evitar a estagnação da água e as condições anti -higiênicas durante as chuvas, enchendo buracos com areia para obter uma melhor acessibilidade. Ele instruiu a eliminação imediata dos resíduos que permaneceu após o mercado semanal de domingo e designou funcionários da RR. Hh. Para supervisionar a configuração de vigilância.