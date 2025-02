O coletivo das organizações tem Dharna exigindo a rápida conclusão de projetos nacionais de estrada em Dakshina Kannada

Os membros de Samana Manaka Sanghatanegalu (organizações de idéias relacionados) estavam em uma dharna que exigia a abolição da coleção de pedágio em Mangaluru-Bengaluru NH 75 no Brahmarakotlu, perto da BC Road, a rápida conclusão de projetos nacionais em andamento no distrito de Dakshina Kannada e outras demandas , em Nanthoorul Junction em Mangaluru, em 5 de fevereiro.

Liderando o protesto, a convocação de Tollgate Virodhi Horata Samithi, Surethkal, Muneer Katipalla disse: “Ao estabelecer novos assentos de pedágio ao longo das estradas que estão em desenvolvimento, a Autoridade Nacional de Rodovias da Índia (NHAI) deve aderir a estritamente aos guias prescritos. Os locais devem ser estabelecidos apenas em um intervalo de cada 60 km, conforme prescrito pela autoridade e pelo Ministério do Transporte da União.

Expressando preocupação com o lento progresso do alargamento do alongamento do BC Road-ADDA de NH 75 em quatro faixas, alongamento de Bikarnakatte-Sanoor de Mangaluru-Solapur NH 169 e Punjalakatte-Charmadi seção de Mangaluru-Tumakuru NH 73, Katipallana Presumed. e o ministério para acelerar o ritmo do trabalho. O atraso anormal para concluir os projetos afetou severamente o homem comum, a economia e a vida no distrito, lamentou.

O NHAI, disse Katipalla, deve ter uma renovação completa da seção BC Road-Surathkal da estrada de conectividade NH 75 e NH 66, uma vez que são afetados por numerosos buracos, crateras e drenos não científicos. Drenos e caminhos de serviço apropriados também devem ser fornecidos à estrada de conectividade portuária, além da rápida conclusão da nova ponte de seis lane através do rio Phalguni (Gurupura) em Kurloor nesta seção. A autoridade também deve acelerar a construção do trabalho de separador de grau atual em Nanthoor Junction em Mangaluru no cruzamento do NH 75 e do NH 66, ele exigiu.

Procurando a intervenção do Ministro das Obras Públicas de Karnataka, Safe Jarkiholi, para levar corretamente o desastre da estrada no distrito, Katipalla disse que o membro do capitão do Parlamento do Brijesh Chowta deve garantir que os projetos em andamento sejam concluído antes possível.

Katipalla alertou que Samana Manaka Sanghatanegalu seria forçada a intensificar a luta se o governo não resolver suas preocupações.