O Comitê Permanente do GHMC aprova 13 propostas, incluindo uma para nomear um separador de graus em homenagem ao ex -primeiro -ministro Manmohan Singh

O Comitê Permanente da Corporação Municipal de Gran Hyderabad, durante sua reunião de quinta -feira, aprovou 13 propostas, incluindo uma para nomear o separador de séries que será construído na Highway 44 nacional, em homenagem ao ex -primeiro -ministro Manmohan Singh, que morreu recentemente.

As propostas aprovadas também incluem a extensão do Programa Integral de Manutenção de Estradas (CRMP) por mais cinco anos e as obras de ₹ 7.032 milhões de rúpias dentro da estrutura do projeto inovador e de infraestrutura de transformadores de Hyderabad. O comitê também aprovou a ratificação de trabalhos de desenvolvimento de ₹ 620 crore entre a passagem de Nalgonda e a junção do Hospital Owaisi, além de várias obras de expansão e remoção de sedimentos da rodovia.