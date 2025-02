O comprometimento da sessão líquida zero deve andar de mãos dadas com a indústria

Yakarta, vivo – O setor automotivo tem um papel importante nos esforços para reduzir as emissões de carbono na Indonésia. Mesmo assim, o compromisso de emissão líquido zero ou zero emissões também devem andar de mãos dadas com o setor industrial.

Isso foi transmitido pelo World Research Institute ou Wri Indonésia na neutralidade de carbono da Toyota (CN). O governo e os produtores de veículos devem equiparar as idéias de zero emissões e resiliência industrial.

“Este é um desafio no futuro, o Net Zero deseja, mas o setor deve ser salvo. Não queremos que o setor de vendas automotivo caia porque falamos sobre novas tecnologias. Este é um desafio que precisamos antecipar juntos”, disse o A mobilidade do programa elétrico principal sênior, eu fiz Vikannanda na Gambir Expo, na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

Vikan levou o exemplo em 2023, onde a motocicleta atingiu 120 milhões de unidades e 20 milhões de unidades de carros. Infelizmente, quando o número aumenta e a produção econômica aumenta, está em conflito com a campanha de emissão zero.

 O aparecimento de congestionamento na estrada de pedágio na cidade de Semarang

“Estamos procurando uma fórmula juntos no setor automotivo para atingir o zero 2060 líquido. Agora temos 120 milhões de motocicletas, um carro pode ser de 20 milhões. Podemos obter uma produção econômica de 5 % em 2023”, disse ele.

“Quanto custa 8 %? O carro deve ser de 70 milhões de unidades? Continue contaminando e congestionando?

Mesmo assim, seu partido viu que havia esperança de que o equilíbrio da indústria e o programa de redução de emissões pudessem funcionar. Um deles com a presença de carros híbridos.

 Toyota Innova Zenix Hybrid em Giias 2024