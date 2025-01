O comprometimento dos partidos governantes do Nepal de mudar as leis eleitorais pode atingir a inclusão

Os dois grandes partidos do Nepal, que formaram um governo de coalizão há seis meses que pedem emendas constitucionais “para estabilidade política”, violaram sua promessa. Por outro lado, agora eles estão trabalhando para revisar a lei para alterar o sistema eleitoral, um movimento que muitos dizem que poderia atingir o princípio da inclusão.

Com o primeiro-ministro KP Sharma Oli, ele disse recentemente que uma emenda constitucional não é possível antes de 2030, seu partido, o Partido Comunista do Nepal (Marxista Unificado-Leninista) ou CPN-UML, e o Congresso do Nepalí (NC), são o aumento do planejamento o limiar para as festas.

O limite determina o número de assentos atribuídos pelas partes, dependendo das ações de votação recebidas sob o sistema de representação proporcional (PR). Atualmente, o limiar para as partes no parlamento federal é de 3%, que a coalizão dominante está tentando aumentar para 5%.

O PR é um dos dois sistemas que o Nepal segue, o outro é o primeiro passo (FPTP), sob o qual quem ganha mais votos é escolhido, para escolher o parlamento federal e as assembléias provinciais.

Na Câmara dos Deputados de 275 membros do Nepal, 165 membros são eleitos sob o FPTP e os 110 restantes no sistema de relações públicas. Esse sistema misto torna extremamente difícil para um único partido ganhar a maioria, daí as duas últimas eleições desde a promulgação da Constituição em 2015, resultaram em parlamentos Hung e vários governos.

Alterando os objetivos postagens

A “estabilidade” tem sido o refrão comum dos líderes de NC e CPN-UML ultimamente, que estão enraizando seu argumento na frequência mudança de governos nos últimos 10 anos desde a nova Constituição. Na última mudança desse tipo, em julho do ano passado, os dois maiores partidos se uniram para agitar o governo liderado por Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’. Eles disseram que alterariam a Constituição de tal maneira que garantiria que uma parte ganhasse a maioria para governar por cinco anos.

“Desde o início, ficou claro que eles tinham o objetivo de desmontar o sistema de relações públicas. Mas como eles não têm os números para alterar a Constituição, agora estão falando sobre mudar o sistema eleitoral “, disse Tula Shah, analista político”. para o princípio da inclusão “.

Requer uma maioria de dois terços em ambas as câmeras da casa, superior e inferior, para alterar a Constituição. Para mudar a lei, uma maioria simples será suficiente. Atualmente, o CPN-UML e a NC desfrutam de uma maioria confortável na Câmara dos Deputados.

Os analistas dizem que o sistema de relações públicas é considerado o selo distinto de inclusão em um país diverso, como o Nepal, e qualquer movimento para descartar ou ajustá -lo será regressivo.

O Dr. Baburam Bhatarai, ex -primeiro -ministro e líder do Partido Samajwadi do Nepal, diz que o compromisso dos grandes partidos com a inclusão sempre estava em dúvida, e o que eles apontam agora apenas demonstra isso.

“Sob seu plano de emenda constitucional, ele estabeleceu uma intenção ameaçadora de descartar o sistema de relações públicas. Agora, eles estão fazendo uma tentativa inútil de aumentar o limiar ”, disse o Dr. Bhatarai. “Para encobrir seu fracasso, eles agora estão tentando mudar as regras do jogo no meio do caminho”.

Falta de cultura de coalizão

Especialistas dizem que a tendência dos partidos nepaleses de culpar a falta de estabilidade por todos os males é defeituosa e vem do desejo de poder.

O principal comissário eleitoral Dineh Chandra Thapaliya, recentemente atacou os partidos publicamente por tentar aumentar o limiar.

“As atuais disposições e leis constitucionais não são uma barreira para garantir a maioria para qualquer lugar”, disse Thapaliya. “Se os partidos do Nepali não podem convencer seus eleitores a votar na maioria, como eles podem encontrar falhas no sistema e acordos atuais?”

O Nepal não viu nenhum governo concluir seu mandato completo desde a restauração da democracia em 1990. No entanto, não se deve à falta de maioria para qualquer partido nas últimas três décadas e meia. As eleições de 1991 e 1999 deram o mandato a um partido ou outro para formar um governo majoritário, mas o fracasso das partes levou à dissolução da câmara nas duas vezes.

“A representação proporcional é uma das nossas maiores conquistas. Nossa democracia é uma democracia inclusiva ”, disse Thapaliya. “Você não pode promulgar nenhuma lei ignorando a inclusão”.

Os comentários de Thapaliya foram em resposta ao impulso dos dois principais partidos para aumentar o limiar antes de apresentar um projeto de lei para alterar e consolidar a lei eleitoral, preparada pela Comissão Eleitoral (CE), no Parlamento. Através do projeto, a CE procura fazer algumas revisões para a lei atual, incluindo permitir que os nepaleses morassem no exterior para exercer sua franquia e tornar obrigatórios que os partidos políticos apresentem pelo menos 33% dos candidatos na categoria FPTP. No entanto, manteve o limiar intacto em 3%.

Quando a sessão de inverno começa, o CPN-UML e o NC planejam apresentar o projeto de lei no Parlamento, aumentando o limiar.

O Dr. Bhatarai disse que culpar o sistema eleitoral por sua falha e falta de cultura política não é ética pelos grandes partidos. “Qualquer tentativa de aumentar o limiar atenderia à resistência”, disse ele. “E mesmo que eles consigam aumentá -lo, não é possível que grandes festas, como o NC ou a UML, ganhem a maioria”.

Jogos perigosos

Aumentar o limiar significa que as maiores partes, que geralmente tendem a apresentar os privilegiados e os homens, a menos que a lei o exigir, obterá uma vantagem. Pelo contrário, as partes menores e regionais transferem os marginalizados e sofrem.

Se o número de assentos para os dois ótimos jogos, como o NC e o CPN-EML, fosse recalculado com base em suas ações atuais de votação com o aumento de 5%, eles ganhariam mais três assentos no parlamento atual: 37 para UML e 35 para NC. Jogos regionais como Janata Samajbadi, o Partido Janmat e o Partido Nagari Unkti perderiam todos os seus assentos, o que resultaria em uma representação zero.

Os analistas dizem que a idéia de aumentar o limiar é ainda mais perigosa porque reduzirá a representação de mulheres e grupos historicamente excluídos, mesmo quando você não alcançará o que as maiores partes querem: um governo estável.

“Na busca por essa quimera chamada estabilidade, está o risco de minar a inclusão, que é a pedra angular da Constituição do Nepal em 2015”, disse o Dr. Bhatarai. “Em vez de melhorar nossa democracia para torná -la mais inclusiva, progressiva e refinada, os governantes estão seguindo o caminho da regressão”.

Os analistas também apontam a mão alta subjacente na tentativa de mudar as leis eleitorais. Segundo eles, além da representação e da inclusão, a Constituição garante a todos os cidadãos o direito de organizar, formar um partido político, ser eleito e ter representação política.

“Eles não podem arrebatar esse direito constitucional das pessoas encontrando uma fuga nas leis”, disse Shah. “A estabilidade é um subterfúgio. Os partidos governantes do Nepal e seus líderes masculinos de elite tão chamados não foram capazes de aceitar o fato de que as comunidades marginalizadas têm acesso ao poder.

Apontando as falhas passadas dos partidos políticos, o Sr. Thapaliya, o principal comissário eleitoral, até questionou o que realmente significa “estabilidade”.

“Em nosso país, toda vez que havia a maior parte de um único partido, o Parlamento enfrentava uma morte súbita”, disse Thapaliya. “Essas partes não precisam justificar suas ações anteriores quando dizem que a estabilidade só pode ser alcançada quando houver a maior parte de uma única parte?”

(Sanjeev Satgainya é um jornalista independente com sede em Katmandú)