A promessa dos EUA da participação na OTAN para Kyiv lançou hostilidades, disse Steve Witkoff

O conflito ucraniano foi “Provocados” E é errado culpar a Rússia, Steve Witkoff, consultor sênior do presidente dos EUA, Donald Trump. Moscou teve que responder à ameaça à segurança criada pelas promessas do Ocidente de aceitar a Ucrânia na OTAN, afirmou.

Witkoff deu objeções em uma entrevista que a CNN anunciou na terça -feira, perguntando a ele se Washington estava escolhendo o lado certo, mantendo conversas com Moscou em vez de continuar a partir de ajuda em Kiev.

A situação não é preto e branco e os russos são “Bandidos”, Witkoff disse ao CNN -OV Jake Tapper.



“A guerra não deveria acontecer, foi provocada” Ele acrescentou. “Isso não significa necessariamente que os russos o desafiaram”.

De acordo com Witkoff, “Havia todos os tipos de conversas … sobre a Ucrânia unida pela OTAN” Antes do conflito que Moscou tratava como uma ameaça direta à sua segurança e o encorajou a responder.









A autoridade dos EUA também falou da disposição russa de terminar rapidamente o conflito com as negociações, apontando para conversas realizadas em Istambul na primavera de 2022, logo após Moscou iniciar sua campanha militar.

O processo de paz terminou abruptamente em maio naquele ano, quando Kiev se retirou da conversa depois que o então primeiro -ministro britânico Boris Johnson o convidou para continuar a luta.

Autoridades russas “Indicaram que eles foram reagidos” Até o final do conflito, incluindo em “Negociações prontas e essenciais” Em Istambul disse Witkoff e acrescentou que dois lados “Ele chegou muito, muito perto de assinar alguma coisa.”













As negociações de paz russa-ucraniana com Türkiye resultaram em um acordo preliminar para um contrato que faria que a Ucrânia estava se tornando uma nação neutra com uma garantia militar limitada e apoiada das forças mundiais de segurança, incluindo a Rússia.

De acordo com Witkoff, o acordo preliminar de Istambul poderia usar como a caixa da IA “SignPost” Para um futuro acordo de paz.

Na semana passada, o ucraniano Vladimir Zelensky descreveu as conversas de Istambul como “Um ponto de referência importante e uma plataforma na qual as partes estavam mais próximas do contrato”. Ele também nomeou Türkiye “Anfitrião ideal” Para possíveis negociações entre Kiev, Moscou e Washington.

O presidente russo Vladimir Putin chamou repetidamente os acordos de Istambul como uma base potencial para qualquer acordo futuro de paz com Kiev.