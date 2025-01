O congelamento de contratação federal de Trump gera preocupação com a atenção dos veteranos

O novo congelamento da contratação federal do presidente Trump tem os legisladores do Congresso e os ex -membros do serviço preocupados que as operações nas instalações médicas dos assuntos dos veteranos sejam prejudicadas.

O congelamento em todo o governo, que ocorreu no primeiro dia da presidência de Trump por meio de uma ordem executiva, poderia impedir posições críticas para cuidados médicos e complicar a atenção aos veteranos, temer seus críticos.

A administração não tem “consideração pelo impacto que teria no acesso de veteranos a cuidados médicos e benefícios, nem pela necessidade urgente de cobrir vagas clínicas críticas dentro do VA, como provedores de saúde mental e enfermeiros”, disse ele Mark, Membro de alto índice do Comitê de Assuntos dos Veteranos da Câmara dos Deputados. Takano (D-Calif.) Ele disse em comunicado divulgado na quinta-feira.

“Milhares de americanos já receberam notificações de que o VA encerrou suas ofertas de emprego, embora muitas dessas pessoas já tenham cometido recursos financeiros para se mudar, e alguns até venderam suas casas. Agora, eles e veteranos estão no limbo.

O governo Trump implementou o congelamento como uma maneira de reduzir o que eles consideram uma força de trabalho com grande burocracia.

“A maioria desses burocratas está sendo demitida, eles foram embora”, disse Trump em seus comentários antes de assinar a ordem executiva em 20 de janeiro. Ele disse que a medida garantirá que o governo contrate apenas “pessoas competentes que são fiéis ao público americano”. .

Enquanto os funcionários que chegam a ofertas de emprego antes de 20 de janeiro podem iniciar seus empregos se a data de início estivesse agendada para 8 de fevereiro ou antes, qualquer outra pessoa será encerrada por ofertas.

Os legisladores recorreram rapidamente a plataformas de mídia social para expressar seu descontentamento com a decisão, que, segundo eles, foi potencialmente prejudicial às operações da agência.

“Quando alguém arrisca sua vida para defender este país de uniforme, nós, por sua vez, prometemos atenção médica após seu serviço”, disse o senador Bernie Sanders (i-vt.). escreveu em xQuinta-feira. “Trump congelou toda a contratação no VA numa época em que o VA está passando por escassez de médicos e enfermeiros. Inaceitável. Nossos veteranos merecem algo melhor.

E o membro de alto escalão do Comitê de Assuntos de Veteranos do Senado, Richard Blumenthal (D-Conn), liderou nesta semana um grupo de 24 senadores democratas que pediram a Trump que isentasse imediatamente todos os funcionários do congelamento da contratação.

“Esta área de cuidados com veteranos é tão crítica e é por isso que estou tão zangado com a aplicação de um congelamento de contratação em nosso sistema de assistência médica da VA”, disse sexta -feira no MSNBC. “Não cobrir médicos, enfermeiros e (benefício) necessário é uma traição real aos nossos veteranos”.

Aqueles dentro do VA e ex -membros do serviço também expressaram preocupação com os efeitos paralisantes que o congelamento poderia ter nos centros médicos da agência, que já lutam com o acúmulo de compromissos e pessoal.

Kelley Saindon, membro do Conselho de Administração da Organização de Enfermeiros para Assuntos dos Veteranos, disse aos legisladores da câmara nesta semana que o congelamento poderia criar uma incapacidade de fornecer aos funcionários as instalações de atendimento nos níveis necessários, que afetarão o paciente cuidado.

“Estamos preocupados com a nossa reputação de continuar incorporando as pessoas mais qualificadas dentro do VA e a manutenção do sistema”, disse Saindon, diretor associado de serviços de enfermagem e atendimento ao paciente em um centro de VA.

Gina Ortiz Jones, veterana da Força Aérea que serviu como subsecretário da Força Aérea sob o presidente Biden, disse que recebe sua própria atenção através do VA: “Então eu sei que um congelamento dos contratos da VA faria duas coisas: causar atrasos em cuidados de veterinário e sobrecarregar os recursos de saúde locais se mais veterinários forem forçados a consultar fornecedores da comunidade. Não devemos fazer política com os cuidados médicos de nossos veteranos.

A raiva não caiu em ouvidos surdos e, desde então, os funcionários da VA identificaram mais de 300.000 posições de assistência médica do departamento consideradas essenciais e, portanto, isentas de congelamento, de acordo com Novo guia publicado na quinta -feira.

O memorando, emitido pelo secretário interino de VA, Todd Hunter, descreveu 39 funções como essenciais para a saúde pública e as operações do departamento, incluindo enfermeiras, participantes de enfermagem, fornecedores de saúde mental, como psicólogos, fisioterapeutas, especialistas em próteses, administradores de medicina registros e policiais. Cerca de 304.000 empregos estão incluídos nas 39 categorias, ou cerca de dois terços da força de trabalho do VA.

Uma declaração publicada junto com o memorando também determina que nada nele afetará negativamente os benefícios dos veteranos e não se aplica a posições relacionadas à segurança pública. “

“Ainda está comprometido em ser deliberativo nas ações de contratação tomadas para garantir que estamos preparados para o sucesso, pois implementamos os esforços gerais de modernização e os planos de reforma de acordo com o Escritório de Administração e Orçamento”, escreveu Hunter.

Posições adicionais relacionadas ao processamento de benefícios veteranos também podem ser isentas, mas os escritórios devem apresentar uma justificativa para ele.

O candidato a secretário do VA, Doug Collins, reconheceu durante sua audiência de confirmação na terça -feira que o VA ainda estava trabalhando em quais posições serão afetadas.

“Vamos dar uma olhada nos níveis atuais de funcionários que temos e onde eles estão localizados corretamente”, disse Collins, acrescentando que “eu ainda estava examinando” o impacto do congelamento no VA. “Trabalharemos sob a ordem executiva que (Trump) nos deu”.

Essa resposta não foi satisfatória para alguns painéis democratas, incluindo Blumenthal.

“Este será um primeiro teste de sua liderança, se luta por uma isenção ao congelar a contratação de benefícios para que os funcionários não fossem veteranos para cuidar de veteranos em instalações médicas”, disse Blumenthal.

