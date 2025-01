O Congresso ainda está se expiando pela destituição de Mamata, diz o veterano do partido Pradip Bhattacharya

Imagem de arquivo do líder do Congresso de Bengala Ocidental, Pradip Bhattacharya. | Crédito da foto: O Hindu

O líder do Congresso de Bengala Ocidental, Pradip Bhattacharya, provocou um ninho de vespas ao dizer que o partido ainda está expiando a destituição do presidente do Congresso de Trinamool e do ministro-chefe, Mamata Banerjee.

“O Congresso ainda está expiando a expulsão de Mamata Banerjee. Ele o advertiu contra a expulsão. Mas Somendranath Mitra (então presidente do Congresso estadual) foi forçado a tomar a decisão sob pressão da liderança central”, disse o veterano líder do Congresso em um evento público no sábado. O evento contou com a presença do presidente do Congresso estadual, Subhankar Sarkar.

Bhattacharya fez essas observações em Calcutá ao inaugurar a estátua de Mitra, que faleceu em 2020. Banerjee foi expulsa do Congresso em 21 de dezembro de 1997 e em 1º de janeiro de 1998, ela iniciou o Congresso Trinamool. O Trinamool deu as mãos ao Congresso para derrotar o governo da Frente de Esquerda, de 34 anos, em 2011. Desde então, o Trinamool está no poder no estado e mantém o seu domínio político à medida que a percentagem de votos do Congresso despenca. Atualmente não tem representação na Assembleia do Estado.

Refletindo sobre os seus comentários no domingo, o líder do Congresso de 79 anos disse que se referia a uma situação que existia há cerca de 28 anos, quando a liderança central do Congresso pressionou a unidade estatal do partido para expulsar a Sra. Banerjee. Ele disse que o ex-presidente do Congresso, Sitaram Kesri, insistiu em sua destituição em 1997.

Bhattacharya está entre os principais líderes do Congresso em Bengala Ocidental. Ele serviu como presidente do Congresso estadual e representou o partido em Rajya Sabha. Bhattacharya disputou as eleições de Lok Sabha de 2024 no distrito eleitoral de Calcutá Norte.

Ultimamente, os líderes do Congresso estadual têm se aproximado do Trinamool, especialmente depois que Sarkar assumiu as rédeas da unidade estatal de Adhir Ranjan Chowdhury.

Os comentários do veterano líder do Congresso foram bem recebidos pelos líderes do Trinamool. Kunal Ghosh disse que Bhattacharya estava certo, pois Banerjee estava engajado na luta contra o Partido Comunista da Índia (marxista), enquanto o resto dos líderes do Congresso não.

Chowdhury disse que embora a destituição de Banerjee fosse uma coisa do passado, ela não poupou esforços para “destruir o Partido do Congresso em Bengala Ocidental” depois de chegar ao poder. Chowdhury também deu a entender que o reconhecimento do presidente do Trinamool ocorre num momento em que havia vagas nos assentos de Rajya Sabha do Estado.

Sarkar decidiu ficar longe da polêmica. “Não ouvi o que Pradipe Eu tinha dito exatamente. Muita gente diz que estive presente no palco durante aquele discurso. Mas, por alguma razão, posso não ter ouvido essa parte do Pradip.ediscurso”, disse Sarkar.