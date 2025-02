O Congresso atinge o governo nas vagas da faculdade em AIIMS

O Congresso na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025) disse que as vagas da Faculdade de All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) e “Instituições tipo AIIMs” são incríveis e instam o governo a resolver o problema prioritário sem diluir os padrões. O Secretário Geral do Congresso, Jairam Ramesh, marcou a questão das vagas do corpo docente, citando uma resposta do ministro da Saúde JP Nadda em Rajya Sabha.

“Ontem, uma resposta a uma pergunta formulada no Rajya Sabha, do Ministro da Saúde e Bem -Estar da Família, revelou uma estatística mais perturbadora relacionada às sete instituições AIIMS totalmente operacionais no país”, disse Ramesh em X.

“As vagas do corpo docente são de 34% na AIIMS Nova Délhi, 24% na AIIMS Bhopal, 25% em Aiims Bhubaneswar, 28% em AIIMS Jodhpur, 38% em Aiims Raipur, 27% em AIIMs Patna e 39% em Aiims Raipur, 27%, em 27%.

“Existem doze cidades nas quais as instituições do tipo AIIMS estão parcialmente operacionais. A escassez da faculdade é de 41% em Mangalgiri, 23% em Nagpur, 39% em Kalyani, 37% em Gorakhpur; 33% em Bathinda, 54% em Bilaspur (HP), 43% em Guwahati, 34% em Dearh, 36% em Bibinagar (Telangana), 49% em Rae Bareli, 59,5% em Rajkot e 44% em Jammu “, disse ele.

“O mais surpreendente é a posição dos mais prestigiados, aiims, Nova Délhi, que de várias maneiras é a instituição mãe”, disse Ramesh.

“A qualidade do corpo docente, embora as perguntas tenham sido levantadas nesse sentido, o escopo das vagas nas posições da faculdade é incrível”, disse o líder do Congresso. O Ministro da Saúde deve dar a essa questão a maior prioridade sem diluir os padrões ”, afirmou.