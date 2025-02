O Congresso celebrará protestos em todo o país na sexta -feira pelo ‘tratamento desumano’ para os deportados indianos de nós

Os parlamentares dos partidos da oposição, incluindo Lok Sabha Lop e o deputado do Congresso Rahul Gandhi, presidente nacional do Congresso, Mallikarjun Kharge, o chefe do Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav protestos fora do parliamento contra a deportação inumana de um alvo de fibra Imigrantes indianos ilegais dos Estados Unidos, em Nova Délhi em 6 de fevereiro, em 6 de fevereiro de 2025 | Crédito da foto: Ani

Questionando o uso de um avião militar para deportar índios sem documentos dos Estados Unidos, o Congresso anunciou que todas as suas unidades estaduais organizarão protestos na sexta -feira (7 de fevereiro de 2025).

“Nós nos opomos firmemente ao tratamento desumano de nossos cidadãos e à fraca posição do governo sobre esse assunto”, disse o Secretário Geral do Congresso, KC Venufopal, em uma posição, e acrescentamos que todos os comitês do Congresso de Pradesh teriam protestos em as capitais do estado e a sede do distrito.

Na quinta -feira, o chefe do Congresso da Juventude Indiana, Uday Bhanu Chib, dirigiu um protesto na capital nacional contra o “tratamento desumano dos deportados indianos”.

“Isso é um insulto à Índia e aos índios no cenário mundial”, disse Chib.