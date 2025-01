O Congresso derrotou o parceiro associado em Telangana e derrotará o parceiro sênior no caso de bebidas alcoólicas de Delhi: Revanth

O responsável pela AICC de Delhi, Qazi Nizamuddin, o presidente do Congresso de Delhi, Devender Yadav, e o ministro-chefe da Telangana, A. Revanth Reddy, durante uma coletiva de imprensa no escritório do partido em Nova Delhi, na quinta-feira. | Crédito da foto: –

Dando uma olhada no Bharat Rashtra Samiti (BRS), o ministro-chefe A Revanth Reddy disse que o Congresso havia derrotado o parceiro associado no caso das bebidas alcoólicas Telangana e já era hora de o povo de Delhi derrotar o parceiro principal (o Partido Aam Aadmi), no interesse do país.

Reddy, que afixou o cartaz de promessa eleitoral em Nova Deli em apoio ao Congresso nas eleições para a Assembleia de Deli, mirou o BJP e o BRS pedindo às pessoas que votassem no Congresso, uma vez que Deli era uma cidade habitável apenas durante o regime de Shiela Dixit.

Explicando os esquemas de bem-estar em Telangana, o ministro-chefe disse que o governo do Congresso renunciou a empréstimos agrícolas de Rs 21.000 milhões em poucos dias. Ele acusou o primeiro-ministro Narendra Modi de renunciar a bilhões de rúpias em empréstimos de industriais, mas nunca se importando com os agricultores e outros setores. Ele disse que o Partido do Congresso prometeu fornecer eletricidade gratuita para até 300 unidades em Delhi e um cilindro de gás por ₹500, como em Telangana. A orientação do Congresso para o bem-estar e o desenvolvimento era agora a única solução para Deli, afirmou.