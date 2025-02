O Congresso deve enfrentar o poder de Trump.

A queda do presidente Trump da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos nesta semana ofereceu ao público sua visão mais clara de Chaotic por quatro anos. O Trump de desmantelar a USAID no meio de um grande número de ordens executivas é quase certa um exercício ilegal de poderes reservados para o Congresso.

Isso não significa que não funciona.

As duas primeiras semanas de Trump no cargo foram um ataque incomparável à separação do poder executivo e legislativo. Trump não apenas reivindicou falsamente o poder de Despesas “congeladas” Já apropriado pelo Congresso, efetivamente um veto da linha de ordem dos esteróides, seu fechamento da USAID é um ataque direto à autoridade do Congresso. Mesmo assim, boa sorte para encontrar um Republicano de um único Capitólio disposto a defender o status igual do Congresso nesta associação do governo.

Última ameaça de Trump, Sobre o Departamento de Educação, Está escrito no idioma de um presidente convencido de que ele está acima da ordem constitucional. Nossos líderes do Congresso devem enviar uma mensagem à Casa Branca defendendo ferozmente sua autoridade legal para decidir o futuro da USAID. Como a história mostrou com muita frequência, os poderes apreendidos pela Casa Branca quase nunca retornam aos seus proprietários originais.

Mesmo em uma cultura política em que a verdade evapora à temperatura ambiente, a lei é clara. Apesar de iniciar sua vida em ordem executiva sob o presidente John F. Kennedy em 1961, o Congresso codificou a USAID como uma agência oficial independente na lei de reforma e reestruturação dos assuntos externos de 1998. Os republicanos podem pensar que a USAID é um grande fundo liberal de Aguanieve, mas depende claramente do Congresso, não da Casa Branca, para determinar o escopo da agência.

A ameaça específica que representa o poder de Trump é aquela que nossos fundadores sabiam bem. O problema estava claramente em sua mente durante a redação da Constituição em 1787, depois de ter lutado contra uma guerra sangrenta para se libertar de um executivo dominante. De fato, preocupações com um presidente que detém poderes legislativos, especialmente o poder da bolsa, dominou o discurso da mídia do dia. O pouco mudou.

As cenas fora da sede da USAID nesta semana podem ter falta do drama de massacre de Boston, mas o que estava acontecendo dentro era igualmente revolucionário. Foi lá que Trump Ally e Megadonor Elon Musk ordenaram que os funcionários fossem fechados de seus escritórios e rejeitaram a entrada do prédio. “Passei o fim de semana alimentando a USAID em The Wooden Splinter”, Musk depois vagou em X.

Ninguém nos círculos republicanos parecia preocupado com o fato de Musk, que não enfrenta uma forma de supervisão do Congresso, teria recebido acesso sem restrições do Departamento do Tesouro. Sistema de pagamento sensível Como um meio de afogar ainda mais os fundos da USAID. Nem um único legislador republicano falou quando Musk expressou a extrema teoria jurídica que Trump poderia dissolva qualquer agência ou departamento que eu gostaria sem consultar o Congresso.

Os editores de nossa Constituição concordaram sabiamente que, se o presidente tivesse um problema com uma lei aprovada pelo Congresso, ele poderia convencê -los e cobri -los a reformar ou revogar a lei. Foi, crucialmente, um processo transparente destinado a se desenvolver em vista do público. Nossos fundadores antecipados e explicitamente tomaram medidas para evitar o tipo de ação unilateral que Trump simplesmente desencadeou na USAID. Seu único fracasso era esperar que o Congresso proteja ciúsamente seu poder, em vez de entregá -lo voluntariamente ao presidente.

Como é tão comum nos esquemas de Trump, o resultado final é o caos legal e organizacional. Secretário de Estado Marco Rubio declarou segunda -feira Diretor Interino da USAID E ele anunciou um plano para o Departamento de Estado absorver qualquer parte do Musk da USAID não evaporar completamente. Isso deve vir com alguma amargura para Rubio, que já foi um dos senados Expansionistas dos líderes da USAID.

Talvez os fracos republicanos do Senado pensem que os tribunais federais os resgatam ordenando medidas de precaução nas ordens de Trump. Isso certamente salvaria os legisladores o desagrado de discordar de Trump em público. Mas a recente Suprema Corte Falhas expandindo amplamente o poder executivo Eles não são tranquilizadores. Os tribunais simplesmente não podem ser contados para manter o equilíbrio constitucional de poder. O Congresso deve fazer esse trabalho pesado em si.

A ingestão indefensável de Trump na USAID e seus planos semelhantes para o Departamento de Educação devem dar a todos os legisladores para refletir sobre seu cargo e o que significa servir nossa Constituição e nosso país. Mais do que nunca, o povo americano precisa e merece um forte congresso para verificar e equilibrar o branco cada vez mais autoritário de Trump.

Max Burns é um estrategista democrata veterano e fundador de estratégias de terceiro grau.

Fonte