O Congresso indica a ameaça de Manipur CM contra a moção de sem confiança

O ex -ministro principal de Manipur e líder do Congresso, Okram Ibobi Singh. Arquivo | Crédito da foto: Ani

A Unidade do Congresso Manipur alegou segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) que o primeiro -ministro Nongthombam Biren Singh ameaçou o MLA e disse -lhes para não transferir uma moção sem confiança contra seu governo na próxima sessão da Assembléia Estadual de 60 membros.

Uma delegação do Congresso liderada pelo ex -primeiro -ministro Okram Ibobi Singh se reuniu com o governador Ajay Kumar Bhalla no Raj Bhavan em Imphal e entregou um memorando. Mais tarde, os líderes do Congresso disseram aos jornalistas que o partido havia informado o governador da ameaça.

“Em um evento organizado pelo BJP em seu escritório central (em Imphal) em 14 de janeiro de 2025, o primeiro -ministro N. Biren Singh disse que qualquer MLA que mova um movimento sem confiança não será capaz de permanecer em casa enquanto ele será perseguido pelas pessoas ”, disse Ibobi Singh, líder do Legislativo do Congresso de Manipur.

Ele disse que a declaração de Biren Singh não se comportou com um primeiro -ministro.

Declaração Incivilizada

“A declaração é não civilizada e impulsa de um líder. Mover uma moção de não confiança está dentro dos direitos e privilégios dos membros que estão escritos na Constituição ”, afirmou.

Ibobi Singh disse que o Congresso pediu ao governador que aconselasse o governo do estado, particularmente o ministro principal. “Se algo der errado durante a sessão da Assembléia, será de responsabilidade exclusiva do governo do estado”, afirmou.

Ele disse que o Congresso conversaria com seu MLA para decidir se deve ou não mover uma moção de não -comidade.

A sessão de montagem começa em 10 de fevereiro. Dez MLA de Kuki, que permaneceram longe de Imphal desde que o conflito étnico eclodiu em maio de 2023, é improvável que eles participem. Eles incluem sete do Partido Bharatiya Janata.