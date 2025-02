O Congresso se distancia dos comentários de Sam Pitroda sobre a China

O líder do Congresso, Jairam Ramesh, na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025), em seu XX, anteriormente o Twitter disse que “as opiniões expressas pelo Sr. Sam Pitroda na China definitivamente não são as opiniões do índio do Congresso Nacional”.

Em uma entrevista exclusiva à agência de notícias IANSPitroda disse que a ameaça da China é frequentemente exagerada. A Índia, disse ele, deve reconhecer e respeitar a China, em vez de assumi -la como um inimigo.

Ele disse que a abordagem indiana foi confrontada desde o início. “Nossa atitude é o confronto desde o primeiro dia, e essa atitude cria inimigos, e isso cria algum apoio no país. Acho que devemos mudar esse padrão para assumir que a China é o inimigo desde o primeiro dia. Não é apenas para a China, mas para todos … “

“Não sei qual é a ameaça da China. Eu acho que esse problema geralmente é desapegado porque os Estados Unidos têm o hábito de definir um inimigo ”, afirmou.

Segundo relatos, as opiniões expressas pelo Sr. Sam Pitroda na China definitivamente não são as opiniões do Congresso Nacional da Índia. A China continua sendo nossa maior política externa, segurança externa e desafio econômico. O INC levantou questões repetidamente sobre o governo Modi … pic.twitter.com/vvjjc9pqbt – Jairam Ramesh (@jairam_ramsh) 17 de fevereiro de 2025

Ramesh também disse: “A China continua sendo nossa política externa mais importante, segurança externa e desafio econômico. O INC levantou questões repetidamente sobre a abordagem do governo de Modi à China, incluindo o primeiro -ministro público do primeiro -ministro Modi em 19 de junho de 2020. Nosso mais A declaração recente sobre a China foi em 28 de janeiro de 2025.

O líder do Congresso disse que “também é extremamente lamentável que o Parlamento seja negado a oportunidade de discutir a situação e expressar uma resolução coletiva para enfrentar esses desafios de maneira eficaz”.

Em comunicado divulgado pelo Congresso em 28 de janeiro de 2025, ele disse: “O partido do Congresso indica o anúncio do governo de Modi de padronização de laços com a China em um momento em que ainda existem muitas questões sem resposta sobre o acordo do acordo de desconexão em 21 de outubro de 2024.

Além disso, ele disse que “mas as declarações sucessivas do Ministério das Relações Exteriores mostram dúvidas sobre se retornamos ao status quo. Lembre -se de que a declaração do Ministro de Relações Exteriores no Parlamento em 3 de dezembro de 2024 disse que “em alguns outros lugares onde ocorreu o atrito em 2020, medidas temporárias e limitadas foram implementadas com base em condições locais, para evitar atrito futuro”. Isso se refere claramente à criação de áreas de “zonas de amortecimento”, onde nossas tropas e passageiros locais agora estão restritos ao acesso, apesar de terem acesso anteriormente.

A declaração finalmente enviou algumas perguntas ao primeiro -ministro para responder antes que a normalização com a China possa ser tentada.