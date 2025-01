O conjunto da data de lançamento do Old Guard 2, Netflix apresenta um vídeo sneak peek

Netflix finalmente anunciou A Velha Guarda 2 Data de lançamento da sequência do filme de fantasia de ação bem -sucedido de 2020. Além disso, o primeiro olhar por trás da cena também foi revelado, causando o retorno de Charlize Theron como Andy/Andromache pela Scythia.

Assista ao vídeo sneak peek abaixo da velha guarda 2 (Olhe mais trailers)

O Old Guard 2 está programado para estrear em 2 de julho de 2025, exclusivamente na Netflix. Além de Theron, a sequência também contará com os membros do elenco que Kiki Layne retorna como Nilo, Matthias Schoenerts como Booker, Marwan Kenzari como Joe, Luca Marinelli como Nicky, Veronica Ongo como Quynh e Chiwetel EJiofors como Copley. A eles se juntarão novos personagens, interpretados por Uma Thurman (Pulp Fiction, Kill Bill) e Henry Golding (asiáticas ricas loucas, senhores).

“Andy e sua equipe de guerreiros imortais retornam para proteger a humanidade de um novo inimigo formidável que ameaça sua existência”, lê a sinopse oficial. “Os fãs se lembrarão de que a velha guarda terminou com uma nota não resolvida. Depois que Booker (Schoenerts) trai o grupo, ele exila por um século, apenas para encontrar o quynh (ngô) que persegue em seu apartamento. O que ela quer? Só uma coisa é segura: a ação será maior e ousada do que nunca, e o filme levará a lugares que eu nunca tinha visto antes.

A sequência é dirigida por Victoria Mahoney de um roteiro escrito por Greg Ruck e Sarah L. Walker, baseado na história em quadrinhos do mesmo nome que Rucka e o artista Leandro Fernández. É produzido pela diretora original Gina Prince-Bythewood, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger, juntamente com Marc Evans & Denver e Charlize Theron, Beth Kono e AJ Dix de Delilah.