O conselho da Costco rejeita moção anti-DEI, defende ‘respeito e inclusão’

O conselho da Costco rejeita os esforços contra a diversidade, equidade e inclusão (DEI), dizendo que a empresa defenderá o “respeito e a inclusão” à medida que esforços são feitos em todo o país para acabar com estas práticas.

O Centro Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas, um think tank conservador, enviou a várias empresas, incluindo a Costco, uma proposta argumentando que a organização deveria realizar uma avaliação dos riscos representados pelos esforços do DEI.

O conselho de administração da Costco votou por unanimidade para pedir aos acionistas que rejeitassem a moção. A assembleia anual de acionistas da empresa é quinta-feira, onde se espera que votem sobre o assunto. A Associated Press informou.

O conselho disse que está comprometido com o “respeito e a inclusão” e classificou as questões como “apropriadas e necessárias”.

“O relatório solicitado por esta proposta não forneceria informações adicionais significativas”, disse o conselho, segundo a AP.

The Hill contactou a Costco para obter mais informações sobre o voto dos accionistas, mas esperava-se que os directores dissessem aos investidores como a diversidade dentro da empresa promoveu a criatividade e a inovação nos seus produtos e serviços.

“Acho que as pessoas em geral confiam na gestão da Costco e existe uma atitude de ‘Por que fazer barulho?’ Está navegando muito bem’”, disse Neil Saunders, diretor-gerente da divisão de varejo da consultoria GlobalData, à AP.

A votação ocorre no momento em que várias empresas reduziram os esforços da DEI.

Logo após a posse do presidente Trump, ele tomou medidas para acabar com as iniciativas da DEI no governo federal. Todos os funcionários federais do DEI foram afastados alguns dias após a ordem executiva e as agências federais agora são obrigadas a relatar as ações tomadas para alterar os programas do DEI.

A Associated Press contribuiu.

