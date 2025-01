O Conselho de Controle de Poluição de Kerala aumenta o uso de aplicativos móveis para identificar fontes de poluição nos canais Edappally e Perandoor

O Conselho de Controle da Poluição do Estado de Kerala (PCB) propôs o uso de um aplicativo móvel para identificar fontes de poluição nos canais Edappally e Perandoor e pontos de descarga de residências e estabelecimentos comerciais nos canais.

Os dados gerados serão utilizados para desenvolver um mapa de fontes poluidoras como parte de um estudo para estabelecer um mecanismo científico para controlar a descarga desenfreada de esgoto bruto nos dois canais principais. A proposta foi apresentada em reunião realizada recentemente no âmbito do estudo de viabilidade realizado pelo Conselho de Pesquisa Científica e Industrial – Instituto Nacional de Pesquisa em Engenharia Ambiental (CSIR-NEERI) para desenvolver uma solução para a poluição de corpos d’água.

O estudo foi iniciado por diretriz da Bancada Sul do Tribunal Verde Nacional (NGT), que tomou conhecimento suo motu do relatório ‘Alta poluição fecal nos canais de Perandoor, Edappally’, publicado em O hindu on-line em 28 de janeiro de 2021.

O CSIR-NEERI solicitou ao PCB que apresentasse dados secundários sobre as cargas poluentes decorrentes das descargas de esgoto ao longo dos canais como parte da preparação do relatório final do estudo de viabilidade. O conselho discutiu a utilização de uma aplicação móvel, ‘Enviclean’, na reunião, uma vez que altos funcionários disseram que poderia ser utilizada por assistentes de projecto para identificar fontes de poluição e pontos de descarga de grandes estabelecimentos. O aplicativo possui um recurso que permite aos usuários adicionar latitude e longitude sem a necessidade de visitar fisicamente as coordenadas, disseram.