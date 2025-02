O conservadorismo costumava significar algo. Agora é exatamente o que Trump diz.

O conservadorismo é a filosofia venerada do estado de direito, o governo limitado, a responsabilidade pessoal, a clareza moral, a responsabilidade fiscal e os valores familiares.

Até que seu filho seja escolhido, é isso. Então todas as apostas estão desligadas.

O que mais explica a ascensão política de Donald Trump, que, por pura força do ego, conseguiu mudar o nome do partido “Partido das Idéias” para o partido de algo bobo que acabou de publicar?

Caso em questão: Trump recentemente convocou Napoleão para justificar a anarquia. Declarado nas redes sociais: “Quem salva seu país não viola nenhuma lei”. Esta é uma paráfrase duvidosa, na melhor das hipóteses, e que revela até que ponto o “direito da lei e da ordem” foi derivado.

Houve um tempo em que os conservadores alertaram contra revoluções radicais que derrubaram a tradição, pelo menos em parte porque, como Edmund Burke previu em 1790, Eles tendem a terminar Com um homem forte subindo acima da nação em nome da ordem de restauração.

Hoje, Napoleão não é mais uma história de aviso: é um modelo a seguir conservador. E para seus seguidores, Trump não é um narcisista imprudente que corroe as normas constitucionais. É um gênio incompreendido e um herói perseguido no molde de Napoleão, embora com mais bronzeado em aerossol e menos vitórias militares.

Esta não é apenas a preguiça intelectual. É falência ideológica. As mesmas pessoas que denunciam esforços progressistas para reinterpretar a Constituição (ou seja, uma crença em uma “constituição viva”) agora adotam a idéia de que as leis são simplesmente sugestões, desde que a pessoa certa as esteja quebrando.

Originalismo constitucional? Isso foi ontem. Hoje, esses são resultados. Se a lei for inconveniente, eu apenas a ignorei, ou, melhor ainda, redefini -la.

Essa mentalidade se estende além da filosofia legal e no campo da política cultural. Vamos tomar, por exemplo, o último absurdo de Maga: tente mudar o nome do Golfo do México como o “Golfo da América”. É o verdadeiro problema da água de nossa nação com nomes insuficientemente patrióticos?

Mas minha verdadeira carne aqui não é o nome da mudança em si; É o esforço da administração para forçar a mídia como a Associated Press a usar o termo e para puni -los por recusar.

Você se lembra quando os conservadores criticaram a vigilância do discurso de esquerda? Quando os progressistas insistiram em novos pronomes, os conservadores o chamavam de Orwellian. Mas agora, quando Trump está ditando, ele é de repente um patriotismo desatualizado. As mesmas pessoas que lutaram contra o conceito de “Deadnaming” Promovido pelos ativistas dos direitos dos transgêneros, agora exige que a mídia cumpra sua nomenclatura favorita.

O que se segue? O AP forçará um bolo de casamento gay para comemorar? Aparentemente, a coerção é apenas um problema quando alguém exerce o bastão.

E depois há política externa: outra área em que os princípios conservadores foram reservados como um dos cassinos fracassados ​​de Trump. Alguém poderia pensar que um grande negociador saberia melhor do que Dê a loja Antes do início da negociação. Mas a abordagem de Trump para o líder russo Vladimir Putin é indistinguível de um vendedor desesperado que tenta chegar a um acordo antes que o repositório apareça. Ucrânia? Não é o problema dos Estados Unidos. OTAN? Talvez obsoleto. E o esforço da Ucrânia para reivindicar seu próprio território? Segundo Trump, isso é “irrealista”.

E a melhor parte é que seus seguidores o comem. As mesmas pessoas que costumavam ver “Red Dawn” e vestir -se com chapéus de Tricornne e despotratas sobre a tirania do governo agora adoram um cara que ocorre como Napoleão e beija Putin.

Você acha que estou exagerando? Um congressista de Nova York acaba de apresentar um projeto de lei que tornaria o aniversário de Trump um feriado nacional. Enquanto isso, na Virgínia Ocidental (onde eu moro), eles estão pensando em mudar o nome do ponto mais alto do estado, o botão de abeto, como “Montanha Trump. “Porque nada celebra a herança dos Apalaches, um tapa no nome do proprietário de um cassino de Nova York em uma área de recreação.

Essa devoção adulta está começando a se espalhar além de Trump. Entre Elon Musk: o herói popular da tecnologia multimilionária se transformou em conservadores, que parece ser co -cadeira (entre Crianças paternas a uma taxa alarmante).

Você se lembra quando os conservadores se preocuparam com o declínio moral da sociedade? Eles avisaram que a elite rica poderia se dar ao luxo de ter filhos ilegítimos, inalar drogas experimentais e, em geral, se comportar como o Senado romano antes que o Império desmoronasse, mas o resto de nós, nem tanto. Esses ex -conservadores insistiram que a sociedade precisava de exemplos morais, não liberdades com o bebê registra mais tempo do que um recibo do CVS.

Esse argumento evaporou na época em que Musk começou a “possuir os Libs” e a escrever grandes controles que apóiam a campanha presidencial de Trump.

Nesse ponto, o conservadorismo, pelo menos como praticado pelo atual partido republicano, não é sobre princípios. Estas são personalidades. É uma lealdade inquestionável a Trump, Musk e qualquer estranha mudança de realidade os mantém no poder.

A hipocrisia não é uma responsabilidade, é uma estratégia. E se você notar as contradições, não se preocupe. Eles simplesmente mudarão o nome da realidade até se alinharem com sua narrativa.

Afinal, no Partido Republicano de hoje, não é sobre o que é verdade. É sobre o que é útil.

Matt K. LewisEle é colunista, podcast e autor dos livros “Muito burro para falhar” e “Políticos sujos ricos. “

