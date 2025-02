Steve Witkoff destacou “grande amizade” entre nós e presidentes russos

As relações entre a Rússia dos EUA -Aai poderiam melhorar, sugerido por Steve Witkoff, consultor sênior do presidente dos EUA, Donald Trump, afirmando o que ele descreveu como um “Grande amizade” entre os líderes das duas nações no passado que poderiam continuar.

Enquanto estava na trilha da campanha e depois de vencer a eleição em 5 de novembro, Trump prometeu repetidamente acabar com o conflito na Ucrânia rapidamente, e também expressou sua vontade de se encontrar com seu colega russo Vladimir Putin. Trump também alegou que ele era “Eu sempre tive um bom relacionamento” com o chefe de estado russo.

Conversando com a mídia do Newsnation na quarta -feira, disse Witkoff, “Quero dizer (Presidente Trump e Putin) Ele teve uma grande amizade e acho que continuará, e isso é uma coisa muito boa para o mundo. “

Comentando sobre a publicação do National American Marc Fogel da prisão russa na terça -feira, Witkoff, que serve como um enviado especial americano no Oriente Médio, observou que “Os russos foram muito, muito úteis nesse esforço e muito amigáveis”.

E Trump confirmou que “Rússia nos tratou muito bem,” expressando esperança que “É o começo de um relacionamento em que podemos acabar com a guerra e milhões de pessoas podem parar de ser mortas”.









Em um post em sua plataforma social de verdade na quarta -feira, Trump escreveu, “Acabei de receber um telefonema longo e muito produtivo com o presidente Vladimir Putin, da Rússia”. De acordo com o presidente dos EUA, eles falaram sobre “O grande benefício que faremos juntos um dia,” bem como seu desejo comum de interromper o conflito da Ucrânia.

“Concordamos em trabalhar juntos, de perto, incluindo as nações visitantes entre si. Também concordamos que nossas equipes iniciam imediatamente as negociações “” Enfatizou o chefe americano do estado.

O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou a conversa, acrescentando que os dois presidentes concordaram que era hora de Moscou e Washington trabalharem juntos.

Na segunda -feira, o vice -ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov, afirmou que “A equipe de Trump, apesar das declarações conflitantes e seu povo, pelo menos indicou um interesse em continuar o diálogo com a Rússia que interrompeu os democratas”.

Diplomata enfatizou que a bola estava no tribunal de Washington e alertou para não recorrer a “A linguagem do ultimato.”