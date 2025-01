O consultor jurídico disse que a demissão de Sandi foi baseada em fatores de simpatia e antipatia: ela trabalhava há 10 anos.

Depok, VIVA – A advogada de Sandi Butar Butar, Deolipa Yumara, enviará uma intimação ao Serviço de Bombeiros e Resgate da Cidade de Depok (DPKP). Isto está relacionado com a demissão unilateral levada a cabo pelo Depok DPKP contra Sandi.

O contrato de trabalho de Sandi para 2025 não foi prorrogado. Sandi recebeu uma carta de notificação de não renovação de contrato em 31 de dezembro de 2024, que foi enviada pelo correio. A carta foi emitida por DPKP Depok e assinada por Plt. Chefe de Controle e Operações (PO) DPKP Depok City, Tesy Haryati. Deolipa suspeita que a demissão de Sandi esteja relacionada à exposição frequente de Sandi sobre irregularidades ocorridas no Depok DPKP. Foi destacado que o que Sandi expressou foi um acontecimento que aconteceu.

 Deolipa Yumara como advogada de Sandi Butar Butar Foto: VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)

“Então é assim, quando a Sandi revelou muitas coisas que aconteceram no Corpo de Bombeiros, de alguma forma elas estavam mais ou menos correlacionadas, isso reduziu o valor da Prefeitura de Depok. Governo da cidade de Depok ontem “Sim, porque o trabalho deles não foi feito corretamente, foi aberto”, disse ele na terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

Para esta demissão unilateral, Deolipa enviará uma intimação ao Depok DPKP e ao prefeito de Depok, Mohammad Idris. Uma convocação foi emitida para lutar pelo destino de Sandi.

“É claro que tomaremos medidas concretas. Faremos uma intimação a Damkar e convocaremos o prefeito de Depok (Mohammad Idris)”, frisou.

Ele disse que houve irregularidades na demissão de Sandi. Suspeita-se que exista um fator de gosto e desgosto realizado pela direção do serviço onde Sandi trabalha. Ele disse que Sandi não foi avisado com antecedência e recebeu imediatamente uma carta de confirmação de que seu contrato não seria prorrogado até 2025.

“Ele (Sandi) não recebeu nenhum aviso sobre se queria ou não ser demitido, não houve nenhum aviso. E mais uma coisa, ele trabalha há 10 anos. “Nos últimos 10 anos, sua avaliação foi de que ele estava bem, mas de repente, no 10º ano, ele foi demitido”, disse ele.

Ele se sentiu estranho com a decisão da liderança do Depok PDKP. A razão é que Sandi foi considerado não cumprindo as normas trabalhistas após 10 anos de serviço. Embora ela estivesse no campo, seus amigos consideravam Sandi alerta.

“Esta é uma questão que não parece estar relacionada com auditoria ou desempenho. Como Sandi já havia dito, ele continuou entrando. Em segundo lugar, ele também trabalha continuamente e raramente está ausente. Na verdade, você nunca está ausente, certo? A dor continua chegando. Bem, mas ele foi demitido. “Então a Sandi foi uma das que se manifestou e expôs todas as fraudes ocorridas dentro do Corpo de Bombeiros”, disse.

 Sandi Butar Butar, oficial do Corpo de Bombeiros da cidade de Depok

Ele irá prosseguir este caso legalmente. Ele disse que se houvesse um novo funcionário ou prefeito ele pediria para levar em conta a posição de Sandi. Ele suspeita que aqueles que não são profissionais no trabalho sejam os líderes do Depok DPKP.

“A própria gestão não sabe julgar quais pessoas ou funcionários são bons e quais não são. Este líder parece estúpido porque uma pessoa que era altamente respeitada pelo povo de Depok City por sua bravura foi demitida. Esse é o fator gostar e não gostar, acho que não. “É por isso que vamos prosseguir até que a pessoa seja substituída”, explicou.

Deolipa buscará apoio para Sandi. Ele e sua equipe criarão uma petição para apoiar Sandi.

“Mais tarde faremos uma petição especificamente ao prefeito de Depok, uma petição defendendo Sandi. Vamos abri-la mais tarde, usando a TI poderemos abri-la.