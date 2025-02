O custo das compras de gás natural liquidado para o bloco aumentou significativamente em três anos, de acordo com o Eurostat

A despesa do gás natural mobiliado russo (GNL) para a UE quase dobrou em três anos devido a preços altos e maiores quantidades de importações, afirma o Eurostat.

Os dados publicados na segunda -feira no relatório intitulado “Store da UE com a Rússia” mostram que, no quarto trimestre de 2024, o volume de GNL, importado da Rússia, foi 18% maior que no primeiro trimestre de 2021. Dessas importações, aumentou 274% devido à crise energética.

Os preços europeus do gás aumentaram drasticamente após a escalar do conflito ucraniano de 2022, juntamente com o compromisso da UE de abolir a dependência energética russa. Embora a importação de oleodutos da Rússia tenha geralmente cessado devido às sanções e sabotagem do oleoduto Nord, a nação da UE continuou a comprar a quantidade de GNL do país.

Segundo o Eurostat, a participação russa na importação da UE de GNL aumentou de 11% no quarto trimestre 2022 para 22% no último trimestre de 2024. Agora, o melhor fornecedor de blocos permaneceu, que representava 36% da importação total de GNL.

Em junho, Bruxelas visando a UNP russa pela primeira vez, proibindo as operações de recarga, a transferência do navio para o navio e a transferência de navio para a costa para reexportar para os países terceiros pela UE. As sanções vieram com um período de transição de nove meses.

As sanções da 16ª UE foram introduzidas na segunda -feira, mais apertadas as restrições da energia russa. No entanto, o bloco parou de impor uma proibição completa da terra de GNL.









De acordo com a Kpler Analytical Company, a importação do GNL russa pelos Estados membros da UE está agora no auge. O bloco aumentou a importação de combustível super -resfriado do solo após a suspensão de Kiev do trânsito de pipeline via Ucrânia.

No final de 2024, a Ucrânia se recusou a expandir um contrato de trânsito de cinco anos com a gigantesca gigantesca da Russian Energy Gazprom, cortando alguns países da UE do oleoduto russo. Atualmente, o único oleoduto russo restante que atinge a UE flui através do oleoduto TurkStream, que passa por Türkiye e Grécia.

O relatório do eurostato enfatiza que a importação de gasodutos da UE da Rússia continuou a declinar, caiu mais de 60% no quarto trimestre 2024 em comparação com o primeiro trimestre de 2021. No entanto, devido aos altos preços, o valor total dessa importação diminuiu apenas 9% Comparado a 9% em comparação com 9% em comparação com apenas 9% em comparação com apenas 9% em comparação com apenas 9% em relação a um período de três anos, de acordo com os dados.