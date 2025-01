O contrato na estrada de pedágio japonesa se estendeu, a polícia disse o motivo

Yakarta, vivo – A pista Contraflow na estrada de pedágio de Yakarta Cikampek (Japk) se espalhou de Km 47 para Km 65, nesta manhã, a partir das 10:00 Wib. A extensão da pista do contrato foi realizada depois que a polícia encontrou uma densidade de tráfego na estrada de pedágio japonesa. Isso foi revelado pelo Diretor de Aplicação da Lei (Dirgum) do Corpo de Trânsito da Polícia Nacional, Brigadeiro -General, Slamt Santoso.

“(Estendido) porque, antes dos resultados do monitoramento de nosso veículo que atravessou a estrada de pedágio japonesa das 06:00 da Wib até as 09:00, o aumento não foi ruim”, disse ele, no sábado, 25 de janeiro de 2025.

 Os policiais preparam uma estrada contraflow na estrada de pedágio Yakarta-Cikampek

Inicialmente, o contrato na estrada de pedágio japonês foi apenas de km 46 a km 57. No entanto, às 10:00 WIB até as 11h00, houve um aumento no volume do veículo. Como resultado, a extensão foi realizada para KM 65. No entanto, ele enfatizou que o balcão estendido é situacional. Ou seja, ele vê que há um fluxo de tráfego na estrada de pedágio japonesa.

“Mais tarde, veremos a situação. Mais tarde, se houver uma diminuição por 3 horas consecutivas, anunciaremos, nós a socializaremos para fechar o caminho do contrato”, disse ele.

