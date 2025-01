O corpo de Osima Yukari é entregue à sua família; O processo de identificação continua

Jacarta – Hoje à noite, sábado, 25 de janeiro de 2025, outro corpo de uma vítima do incêndio devastador que afetou o Glodok Plaza, será entregue à família que afetou a Glodo Plaza, no oeste de Yakarta. A vítima em questão é uma comissária de bordo chamada Osima Yukari (29). Anteriormente, duas outras vítimas, Zukhi F. Radja (42), funcionário de empresas estatais, e Aulia Belinda (28), ex -assistente de vôo, foram devolvidas às suas famílias na sexta -feira, 24 de janeiro de 2025.

Leia também: A KKB afirma ter roubado 2 armas pertencentes à Polícia Nacional, Brigada General Faizal Ramadhani: Decepção!

O chefe do Hospital de Polícia de Kramat Jati, general da brigada Prima Heru Yulihartono, disse que o corpo de Osima Yukari será entregue depois que sua família do exterior chegar a Yakarta.

“O corpo em nome de Osima Yukari será entregue hoje à noite porque sua família ainda está a caminho do exterior”, disseram jornalistas a jornalistas Brigade Prima Heru.

Leia também: O estado atual do brigadeiro fadel depois de ser afetado pela água dura, teve que ser ambulatorial

 As onze vítimas desaparecidas foram identificadas como ayati (29), Sinta Amelia (20), Aldinas (29), Aulia Belinda (28), Odima Yukari (25), Deri Saiki (25), Indira Seviana Bela (25), Keren. Shalom J (21), Intan Mutiara (26), Desty e Zukhi Radja

O chefe de polícia de Yandokpol RS, Kombes Hery Wijatmoko, explicou mais detalhes sobre o calendário de entrega. “De acordo com a informação, o voo de sua mãe foi adiado.

Leia também: Notas imparciais em 100 dias da administração de Pabowo: a polícia precisa melhorar os serviços comunitários

Estima -se que ele aterrisse em Yakarta em torno de 19,45 Wib. “O plano é que o corpo é entregue por volta das 21h30-22,00”, disse ele.

O processo de entrega corporal participará da equipe de piquetes forenses e dos agentes do quartel do hospital de polícia para garantir um procedimento sem contratempos.

Os 9 sacos restantes com partes do corpo não foram identificados.

Até agora, o Hospital Nacional de Polícia continua realizando o processo de identificação de outras vítimas encontradas no local do incêndio. Um total de nove sacos com restos de cadáveres que fazem parte do total de 12 mortes ainda não foram identificados.

Karodokpol Pusdokkes Polri, Brigada General A. Nyoman EDI, explicou que o processo de comparação de DNA para as partes restantes do corpo continua sendo realizado intensamente.

“No momento, existem nove partes do órgão que exigem mais pesquisas. Solicitamos o apoio à oração da comunidade para que esse processo se desenvolva sem problemas”.

Nyoman acrescentou que o princípio fundamental na identificação de vítimas é precisão. “Os médicos forenses priorizam a precisão sobre a velocidade, especialmente considerando o estado do corpo que foi seriamente queimado”, explicou.

O processo de identificação implica dezenas de amostras de DNA

O processo de identificação das vítimas do incêndio envolveu examinar 30 amostras de DNA pós -mortem retiradas do local. Essas amostras foram comparadas com 14 amostras de Antemortem de DNA fornecidas pelas famílias das vítimas que denunciaram o desaparecimento de parentes.

“A quantidade de amostras de DNA examinadas.

Esse processo de comparação de dados leva muito tempo devido ao alto nível de dano corporal causado pelo incêndio. No entanto, a equipe forense ainda está funcionando de maneira ideal para garantir que todas as vítimas sejam identificadas corretamente.

Grande Fogo na Praça Glodok

 A polícia isolou o local do fogo da Plaza Glood

O incêndio que afetou o Glodok Plaza foi um dos incidentes mais importantes no início de 2025. Um total de 14 pessoas foram relatadas como desaparecidas por suas famílias, enquanto 12 vítimas mortas foram encontradas seriamente queimadas. A causa do incêndio ainda está sob investigação pelas autoridades, enquanto o processo de identificação das vítimas continua.

Recomenda -se que o público seja paciente e apoie os esforços de equipamentos médicos e forenses para concluir o processo de identificação. Enquanto isso, a família da vítima também desempenhou um papel ativo, fornecendo os dados necessários para acelerar a identificação.