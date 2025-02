O corpo do atletismo nos EUA -em proíbe a participação trans nos esportes femininos

A NCAA elogiou o presidente Trump para emitir um padrão nacional na ordem executiva nesta semana

O Conselho Nacional de Associação Atlética (NCAA), que supervisiona o atletismo estudantil nos Estados Unidos, revisou suas regras sobre a participação dos transgêneros, a fim de harmonizá -los com políticas estritas introduzidas pelo presidente Donald Trump.

De acordo com os novos regulamentos anunciados na quinta-feira, os atletas foram concedidos aos homens no nascimento, e as pessoas trans-chatas submetidas à terapia hormonal são proibidas de se juntar às equipes femininas no sistema da NCAA, que inclui cerca de 1.100 faculdades e universidades em todo o país. No entanto, os atletas de transe ainda podem praticar com as equipes femininas, e todos os atletas podem competir nas equipes masculinas, desde que preencham critérios gerais.

A NCAA já havia permitido homens biológicos que se mudaram para uma competição em certos esportes femininos como parte das regras controversas introduzidas em 2022.

O presidente da NCAA, Charlie Baker, caracterizou os padrões de aceitabilidade atualizados como “Claramente, de forma consistente e uniforme,” Contrastando -os com o anterior “Tatchwork de leis estaduais conflitantes e decisões judiciais”. Ele atribuiu Trump ao fornecimento de política nacional coesa para participar de atletas transgêneros.













A Ordem Executiva assinada na quarta -feira proíbe as mulheres trans de competir nos esportes femininos e sugerem que os EUA se esforçarão para implementar a política em eventos internacionais hospedados em solo americano. A mudança faz parte do esforço de Trump para reverter a política de seu antecessor Joe Biden, que favoreceu vários grupos minoritários e que o novo governo rotulou “Acordar.”

O nadador Lia Thomas é provavelmente o exemplo mais proeminente de um uso trans -moderno das regras antigas da NCAA. Inicialmente, um membro da equipe masculina da Universidade da Pensilvânia iniciou a transição de 2019, o que levou a um aumento significativo em sua escada nacional depois de competir como mulher.

Nesta semana, três ex -companheiros de equipe Thomas entraram com uma ação contra vários assuntos, incluindo a Universidade e a NCAA, citando danos psicológicos decorrentes de suas experiências na divisão da equipe. Segundo a Fox News, os promotores afirmam que enfrentaram discriminação por causa das instituições que promovem a ideologia pró-trans em detrimento dos estudantes.