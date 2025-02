O corpo do refém israelense identificado após a ‘confusão’ do Hamas

Grupo Militante Palestino anteriormente entregue errado permanece para Israel

A família da praça israelense de Shiri Bibas diz que identificou os restos mortais das mulheres depois que o Hamas entregou inicialmente o corpo errado no início desta semana. Em um comunicado publicado no sábado, seus parentes alegaram que Bibas era “Morto em cativeiro”.

Na quinta -feira, como parte das trocas atuais de acordo com o acordo instável sobre o término do incêndio, o Hamas devolveu os corpos de quatro reféns, incluindo os dois filhos jovens de Bibas, Ariel e Kfir. No entanto, o corpo que se acredita ser Shiri Bibas foi posteriormente identificado como uma mulher palestina não identificada, levando à raiva em Israel.

O primeiro -ministro Benjamin Netanyahu condenou o incidente, descrevendo -o como um “Violação cruel e maligna” sobre o contrato de interrupção e alertou que o Hamas pagaria “Preço total” Porque ele não trouxe o corpo de Babas para casa.

Hamas reconheceu o erro, reconhecendo “A possibilidade de um erro ou mistura do corpo” Nas ruínas após o local que ocupava, foi afetado no ataque aéreo israelense. O Hamas enfatizou que permaneceu dedicado ao contrato de interrupção de incêndio e se comprometeu a corrigir o erro.

Na sexta -feira, a Associated Press informou que o grupo palestino havia entregue os restos mortais da Cruz Vermelha, que o encaminhou às autoridades israelenses. Em comunicado publicado na manhã de sábado, a família de Bibas confirmou a transferência, afirmando que “Ontem à noite, nosso Shiri voltou para casa.”

“Após o procedimento de identificação no Forensic Medicine Institute, recebemos as notícias que temíamos ter medo desta manhã – nosso Shiri foi morto em cativeiro e agora voltou para casa com seus filhos, marido, irmã e toda a família de férias” “ A família disse.









O conflito entre Israel e o Hamas aumentou em outubro de 2023, depois que militantes palestinos atacaram territórios israelenses perto de Gaza, matando cerca de 1.200 pessoas e levando outros 250 reféns. Desde então, Israel liderou uma grande campanha contra o Hamas em Gaza, resultando em quase 47.000 vítimas, de acordo com as autoridades de saúde de Enclave.

A edição na quinta -feira foi marcada pela primeira vez que o Hamas devolveu os corpos a Israel desde que o término do incêndio em Gaza foi anunciado no mês passado. A estrutura total do acordo inclui a liberação de 33 reféns israelenses e cerca de 1.900 prisioneiros palestinos.

Espera -se que o Hamas divulgue seis reféns israelenses neste fim de semana, o que completaria a primeira fase do contrato de julgamento atual. Na próxima semana, espera -se que o Hamas abandone outros quatro reféns.