O corte ilegal de 980 árvores na Grande Noida não levado a sério pela UP: Autoridades NGT

W observou que a derrubada ilegal de 980 árvores no grande Noida não foi levada a sério pelas autoridades de Uttar Pradesh e pediu ao principal conservador da floresta que aparecesse virtualmente diante dele em 13 de maio para informá -la sobre as medidas tomadas.

O corpo verde ouviu um apelo que alegou a derrubada não autorizada de um grande número de árvores nas instalações da empresa DCM (Daewoo Motors) de Grande Noida que haviam sido fechadas nos últimos 22 anos.

Observando que um número significativo de árvores foi cortado, um banco do presidente da NGT, o juiz Prakash Shrivastava, disse que, após uma inspeção dos oficiais da floresta, 980 árvores foram cortadas e que a ação só foi tomada contra dois veículos transportados de madeira de madeira a partir de Cortando árvores ilegalmente.

“Essa madeira poderia, no máximo, ser de oito a 10 árvores cortadas ilegalmente. Não há registro que indique quais medidas as medidas tomaram para rastrear o corte de madeira das mais de 900 árvores ou identificar as pessoas responsáveis. A extração ilegal de madeira “,” o banco também inclui o juiz do membro judicial Arun Kumar Tyagi e o membro especialista Afroz Ahmad.

O Tribunal indicou que as respostas das autoridades interessadas e disse que “medidas apropriadas” foram tomadas para rastrear os responsáveis ​​pela derrubada ilegal de 980 árvores ou para recuperar a madeira.

“Parece haver um período pelas autoridades nesse assunto. De acordo com a maneira como o advogado estadual (da UP) está respondendo às consultas do Tribunal, reunimos o problema relacionado ao registro de 980 árvores, que é um número As autoridades estaduais significativas não levaram a sério “, afirmou o banco.

O Tribunal disse que o oficial da Floresta Divisão (DFO) de Gautam Buddha Nagar havia apresentado uma resposta separada, mas em vez de revelar fatos relevantes sobre os esforços para rastrear os culpados que cortaram as árvores, ele disse que houve um período de dois privados. Guardas de segurança para proteger a porta selada.

Todos os relatórios antes de ele revelaram “esforços insatisfatórios” no assunto, disse o tribunal.

Ele disse: “Portanto, exigimos que o principal conservador florestal investigue o assunto pessoalmente e apareça virtualmente perante o Tribunal na próxima data da audiência (13 de maio) para nos informar sobre o status legal do corte de camisas e a ação que ele é ele tomou.