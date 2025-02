O Secretário Nacional do CPI D. Raja aborda a mídia como o Secretário de Estado do Partido, K. Ramakrishna, e outros líderes observam, em Visakhapatnam, na sexta -feira. | Crédito da foto: V. Raju

A CPI, durante sua reunião executiva nacional que concluiu na sexta -feira, adotou uma resolução unânime que exige que o centro faça uma declaração categórica sobre a alocação de minas em cativeiro para a fábrica de aço Rushtriya Ishpat Nigam (Rinl), a entidade corporativa do Visakhapatnam Planta de aço (((VSP) e sua fusão com a Autoridade de Aço Limitada da Índia (vela).

O executivo nacional da CPI discutiu a venda estratégica do VSP proposto há quatro anos, além de outras questões relacionadas ao país e AP

Ao abordar a mídia após a conclusão do Executivo Nacional, o Secretário Nacional da ICC, D. Raja, alegou que o governo de Modi estava interessado em entregar a PSU com lucros para as empresas.

“O pacote de ₹ 11.440 milhões de rupias não é uma solução permanente para colocar a fábrica de aço novamente no caminho da recuperação e dos lucros, disse ele.

Ao contrário das declarações do governo da NDA lideradas pelo BJP, a economia estava em um estado pobre, com baixa taxa de crescimento, alta inflação e desvalorização da rupia no mercado internacional.

Raja disse que o centenário do centenário do IPC culminaria em uma grande manifestação em Khammam em 26 de dezembro. Isso será precedido por um seminário internacional em Vijayawada nos dias 24 e 25 de dezembro.

O Secretário de Estado da ICC, K. Ramakrishna, o secretário assistente JV Satyanarayana Murthy, o membro executivo nacional Azeez Pasha e o secretário do Distrito M. Pydiraju estiveram presentes.