Observando que o crescimento dos setores industrial e de TI é necessário para garantir o progresso geral de Andhra Pradesh, o primeiro -ministro N. Chandrababu Naidu disse que o crescimento do setor industrial deve ser aumentado de 6,57% para 16%.

Indo aos secretários e ministros durante uma reunião na terça -feira, Naidu disse que o desenvolvimento industrial no estado estava em segundo plano durante o mandato do YSRCP e acrescentou que o governo da Aliança Democrática Nacional (NDA) está trabalhando para obter melhor Resultados, garantindo a ‘velocidade de fazer negócios’.

O governo está oferecendo incentivos significativos para o desenvolvimento industrial. O crescimento das indústrias ajudará a florescer a economia do estado e criar empregos. Visakhapatnam, Rajamahendravaram, Anantapur e Tipruati estão se desenvolvendo através do Centro de Inovação Ratan Tata, disse ele.

O Secretário de Indústrias, Comércio e Processamento de Alimentos, N. Yuvaraj, explicou os esforços estratégicos para melhorar o crescimento industrial através da MSME e as políticas específicas do setor. O governo está trabalhando para estabelecer 175 parques industriais em todos os distritos eleitorais e estabelecer parques industriais de plug -n com um investimento de rupias de ₹ 2,5 bilhões. São feitos esforços para garantir ₹ 2.000 milhões de rúpias do governo central sob Yojana de PM-Kisan.

Para aumentar as indústrias de portos e pesca, o governo está acelerando o trabalho em projetos principais, incluindo o porto de Ramayapatnam (52,91% do trabalho concluído), o porto de Machilipatnam (31% do trabalho concluído, Puerto Mulapeta (32% concluído) e Puterta de link de kakinaada (24% concluídos).

Além disso, o aeroporto de Bhogapuram será concluído em março de 2026. Ele adicionou uma cidade de 300 acres drones para promover a inovação na tecnologia de drones, acrescentou.