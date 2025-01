O criador de Succession dirigirá um filme da HBO sobre a crise financeira internacional

sucessões Jesse Armstrong Você encontrou seu próximo projeto.

Armstrong é conhecido por criar Succession, a popular série da HBO estrelada por Jeremy Strong, Kieran Culkin e Sarah Snook. Ele também trabalhou nos roteiros de filmes como In the Loop de 2009, Four Lions de 2010, The Day Shall Come de 2019 e Downhill de 2020.

Por Prazo finalArmstrong está agora trabalhando com o produtor executivo Frank Rich em um novo filme da HBO centrado em “quatro amigos que se encontram durante a turbulência de uma crise financeira internacional em curso”.

O que mais sabemos sobre o filme da HBO do criador de Succession?

Mais detalhes da trama permanecem em segredo. A produção está prevista para começar em 2025.

Armstrong está escrevendo o roteiro do filme, que ainda não tem título. Nenhum elenco foi anunciado, embora o artigo do Deadline observe que a disponibilidade dos atores está sendo verificada.

Succession estreou na HBO em junho de 2018. Teve quatro temporadas e o final da série foi ao ar em 2023. Strong, Culkin e Snook interpretam Kendall, Roman e Shiv Roy respectivamente no show, enquanto o elenco também inclui Brian Cox como Logan. Roy, Nicholas Braun como Greg Hirsch, Matthew Macfadyen como Tom Wambsgans, Alan Ruck como Conor Roy, J. Smith-Cameron como Gerri Kellman, Peter Friedman como Frank Vernon e mais.

Armstrong ganhou vários Primetime Emmy Awards por seu trabalho em Succession, incluindo Melhor Roteiro para Série Dramática em 2019, 2020, 2022 e 2023, e Melhor Série Dramática em 2020, 2022 e 2023.

Fora de Succession, Armstrong co-criou os programas de comédia britânicos Peep Show (2003-2015) e Fresh Meat (2011-2016) ao lado de Sam Bain. Ele também escreveu episódios de séries de televisão como The Thick of It, That Mitchell e Webb Look, Dogface e Black Mirror.

A HBO ainda não anunciou uma data de lançamento para o filme de Armstrong na HBO.