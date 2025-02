O criador invencível Robert Kirkman sobre por que a fadiga dos super -heróis não é uma “coisa real”

A fadiga dos super -heróis se tornou um tópico quente. Entre os fracassos da Marvel, a morte do universo DC estendido e a destruição do universo do Homem-Aranha da Sony, a fadiga de Super-heróis se tornou uma das razões favoritas para justificar por que essas adaptações de quadrinhos falharam. Invencível criador Robert Kirkman Pelo contrário, argumentar o cansaço dos super -heróis não é algo “real”, desde que as histórias sejam únicas.

“Não acredito que o cansaço dos super -heróis seja algo real, mas acredito que o gênero da narração do super -herói se tornou tão onipresente que chegou a um ponto em que não é fresco e não é novo”, disse Kirkman à Variety “Você não pode ser apenas um show de super -heróis e não tem nada de especial em você, porque acho que a novidade desapareceu. Mas isso é realmente emocionante para mim, porque agora significa que todos estão tão familiarizados com os super -heróis que você pode empurrar as coisas em endereços interessantes.

Quem está envolvido com Robert Kirkman em Invincible?

Invincible é baseado na série de quadrinhos de Kirkman com o mesmo nome que co-criou com Cory Walker e Ryan Ottley. Desenvolvido para o vídeo principal de Kirkman, Invincible segue Mark Grayson (com a voz de Steven Yeun), um ano de 19 anos que herda as superpotências de seu pai e tenta se tornar o melhor defensor da terra. De acordo com a Logline da Amazon, “tudo muda à medida que Mark é forçado a enfrentar seu passado e seu futuro, enquanto descobre quanto mais ele terá que ir para proteger as pessoas que ama”.

In addition to Yeun, the voice cast of invigible includes Sandra Oh, JK Simmons, Seth Rogen, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Zazie Beetz, Gray Delisle, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos, Ross Marquand, Khary Payton Yw Rannels, Kevin Michael Richardson, Ben Schwartz, Clancy Brown, Jay Pharoah, Mark Hamill e Melise Jow.

O executivo de Kirkman produz invencível com David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Seth Rogen e Evan Goldberg. Walker e Helen Leigh são co -produtores executivos.

A 3ª temporada Invincible retorna em 6 de fevereiro de 2025, com os três primeiros episódios disponíveis para transmitir no primeiro vídeo.

