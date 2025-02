O crítico “Deep State” confirmou como diretor do FBI

Ally de Donald Trump Kash Patel prometeu “renovar a confiança” no Bureau

O Senado dos EUA votou 51 a 49 para confirmar Kasha Patel, um defensor decisivo do presidente Donald Trump para ser o próximo diretor do FBI. A republicações Susan Collins e Lisa Murkowski se juntaram aos democratas contrários à sua candidatura.

“Minha missão como diretor é clara: deixe os bons policiais serem policiais – e renovar a confiança no FBI”. Patel escreveu em X após a votação.

“Trabalhando em conjunto com escritórios dedicados a homens e mulheres e nossos parceiros, renovaremos o FBI ao qual o povo americano pode se orgulhar”. Ele acrescentou.

“E para aqueles que querem prejudicar os americanos – eles consideram isso um aviso. Vamos caçar você em todos os cantos deste planeta”. Disse Patel.

Trump descreveu o patel O lutador “American First” que passou sua carreira expondo a corrupção, defendendo a justiça e protegendo o povo americano. “ O ex -defensor público e o promotor federal foram um defensor inabalável da promessa de Trump de quebrar o crime organizado, o terrorismo e a imigração ilegal, bem como seu incentivo para resolver os programas de agências governamentais para diversidade, igualdade e envolvimento (DEI).









Em suas memórias, Patel defendia restrições sobre a autoridade do FBI -Ai reunida contra “Tirania do governo” Dentro do escritório. Ele também criticou “Um estado profundo (que) continua a arma do estado do estado contra dissidentes internos”.

Esses comentários incentivaram os democratas a marcar a patela radical, e o chicote democrata do Senado que Dick Durbin o chama “Maga extremo lealista que tornaria nosso país menos seguro.”

No certificado de confirmação, Patel negou a assembléia “Lista de inimigos” Funcionários do governo e disseram que, sob sua liderança, o FBI não levará “Ação persistente” contra os oponentes dele ou de Trump. “Não haverá politização no FBI”, “ Ele disse.

Durante sua campanha eleitoral, Trump acusou repetidamente seu antecessor, o ex -presidente Joe Biden, das armas do FBI outras agências para seguir ele e seus aliados.

A seleção de Trump para o diretor do Serviço Nacional de Inteligência, ex -representante do Havaí Tulsi Gabbard, foi confirmada no início deste mês.