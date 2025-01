O CVS oferece aos clientes uma maneira de entrar em armários fechados

(Nexstar): Em vez de esperar que um funcionário simpatize com você e desbloqueie os armários no salão desodorante, alguns clientes do CVS estão obtendo outra maneira de acessar o shampoo bloqueado e o ibuprofeno que procuram.

Cvs Ele disse que a empresa está testando A capacidade de permitir que os clientes abrem armários de exposição bloqueados usando o CVS Health Application. Atualmente, a tecnologia está sendo testada em três locais na cidade de Nova York e será expandida para “aproximadamente 10 lojas na costa oeste em 2025”, disse o porta -voz do CVS, Nexstar, ao Nexstar.

Nos últimos anos, CVS, Target, Walgreen e outros varejistas notaram cada vez mais itens do cotidiano trancados nas lojas. As empresas dizem que precisou evitar o roubo.

Mas a CVS reconhece que a segurança adicional se tornou um incômodo para compradores bem compreendidos. Burke disse New York Times A nova função de aplicativo é uma maneira pela qual o CVS está abordando reclamações de clientes.

É assim que funcionará: Ao comprar na loja, você pode abrir o aplicativo e clicar em um azul “na loja”. Quando você encontrar um caso que deseja desbloquear, pressionará outro botão “desbloquear” no aplicativo e mantenha seu telefone em um leitor Bluetooth. Isso desbloqueará o caso, e você só precisará bloqueá -lo quando terminar de escolher seus produtos.

O CVS Health Application possui outros recursos que os clientes podem achar úteis, incluindo programação de vacinas e facilitar receitas com um código de barras personalizado que pode ser digitalizado no final do pagamento.

