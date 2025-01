O declínio dos níveis de fertilidade aumenta a taxa de mortalidade materna em Kerala

A taxa de mortalidade materna de Kerala, actualmente a mais baixa do país, com 19 por lakh de nados vivos, está agora a aumentar de forma constante, para grande consternação do Departamento de Saúde. E as razões para o aumento podem estar fora do controlo das autoridades.

Excepto durante 2020-21, quando Kerala perdeu muitas mães para a COVID, o Estado manteve consistentemente um controlo firme sobre a mortalidade materna. Ironicamente, a taxa de mortalidade materna do estado está a aumentar agora, não porque morram mais mães em Kerala, mas porque há menos nascimentos de crianças do que nunca no estado.

O estado, que costumava ter uma média de 5 a 5,5 lakh de nascidos vivos por ano, atingiu agora o nível mais baixo de 3.93.231 nascimentos, de acordo com os dados mais recentes do Departamento de Economia e Estatística do estado. O Relatório de Estatísticas Vitais completo (VSR, 2023) deverá ser divulgado até o final do mês. O Departamento de Saúde estima os nascidos vivos no estado entre 3,4 lakh e 3,9 lakh atualmente.

E é esta queda no denominador que está a aumentar a taxa de mortalidade materna do estado e não necessariamente um aumento real nas mortes maternas.

Muitos temem que o declínio dos níveis de fertilidade e as mudanças demográficas estejam a ter um impacto irrevogável no tecido social do Estado e têm estado no centro de muitas discussões a nível político em Kerala, especialmente nos últimos três anos.

De uma média de 5,5 lakh nascimentos anuais desde a década de 1980, o gráfico caiu abaixo da marca de cinco lakh pela primeira vez em 2016, quando foram registrados 4.96.262 nascidos vivos.

Desde 2018, o número tem caído constantemente e nunca mais ultrapassou a marca dos cinco lakh. O último VSR publicado (2021) registrou o número total de nascidos vivos em Kerala em 4.19.767.

De acordo com o último boletim especial do Sistema de Registro de Amostras (SRS) sobre Mortalidade Materna na Índia (2018-20), publicado pelo Registrador Geral da Índia, Kerala tinha um MMR de 19. No entanto, embora o SRS dependesse de uma pesquisa por amostragem para chegar Levando em conta os números, as estimativas reais de mortes maternas do Departamento de Saúde do Estado (Kerala tem quase 100% de partos institucionais) colocam a taxa de mortalidade materna em 29.

“Como parte dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, Kerala pretendia atingir uma taxa de mortalidade materna de 20 até 2030. No entanto, isso parece bastante improvável agora, dado que as taxas de natalidade estão a cair drasticamente. Estimamos que a taxa de mortalidade materna do estado em 2024-25 já aumentou para 32”, afirma VP Paily, consultor sénior de Obstetrícia e Ginecologia.

“Seria agora uma tarefa hercúlea manter a MMR em 20. Porque, embora tenhamos abordado com sucesso todas as principais causas médicas da mortalidade materna, as questões que estão a afectar a MMR do Estado não são agora algo essencialmente sob o nosso controlo. Estamos a assistir ao impacto das mudanças demográficas, como as baixas taxas de fertilidade, a imigração e a mudança de atitudes sociais em relação ao casamento e ao parto em Kerala, muito mais cedo do que pensávamos”, afirma o Dr. Paily.

“Já se passaram três décadas desde que a taxa de natalidade começou a cair em Kerala e a queda acentuada no número de crianças nascidas agora faz parte de uma tendência mais ampla. Mas o problema é que, quando a taxa de fertilidade diminui, o gráfico raramente aumenta porque a transição demográfica é difícil de reverter”, afirma S. Irudaya Rajan, presidente do Instituto Internacional de Migração e Desenvolvimento (IIMAD).

Kerala liderou a transição demográfica no Sul, alcançando uma taxa de fertilidade de nível de substituição de 2,1 em 1987-88. O nível de fertilidade de reposição é o número médio de filhos que uma mulher precisa ter para substituir a si mesma e à sua geração, para que a população seja estável. A taxa de fertilidade total (TFT) do estado caiu abaixo do nível de reposição em 1991 e permaneceu estagnada em 1,8-1,7 durante anos, antes de atingir 1,5 em 2020.

A TFR atual de Kerala (VSR 2021) é de 1,46. Isto significa que um casal em idade reprodutiva em Kerala tem, na sua maioria, apenas um filho e, por vezes, nenhum. É provável que a TFT caia para 1,35 quando os dados mais recentes sobre nados-vivos forem tidos em conta.

“O impacto da migração já se faz sentir, especialmente o facto de uma grande proporção de pessoas em idade reprodutiva ir para o estrangeiro em busca de ensino superior ou emprego e optar por aí se estabelecer; e o impacto económico da perda de uma força de trabalho jovem e a mudança de atitudes em relação ao casamento e à fertilidade estão a prejudicar-nos. Nos próximos 10 anos, espera-se que a proporção da população idosa em Kerala ultrapasse a das crianças e a magnitude dos problemas relacionados com os cuidados e o bem-estar desta população irá provavelmente sobrecarregar-nos, embora já tenhamos antecipado isso. ”Dr. Rajan disse.

Mas espera-se que a taxa de natalidade diminua ainda mais e as consequências serão claramente evidentes nas próximas duas décadas.

Não só as taxas de natalidade estão a diminuir, como o Estado também começa a ver as consequências de uma idade mais elevada para o casamento e do atraso na procriação. A proporção de mães idosas e o aumento das morbilidades relacionadas com a gravidez neste grupo e os seus problemas de saúde reprodutiva são preocupações emergentes, embora o Estado ainda não tenha apresentado fortes evidências para apoiar isto.

“Já se passaram mais de 35 anos desde que atingimos o nível de substituição da taxa de fertilidade e a coorte de mulheres em idade reprodutiva com idades entre 15 e 49 anos que tínhamos então foi substituída por uma nova coorte. A fertilidade é baixa neste novo grupo de mulheres, seja por vontade ou por natureza, pelo que naturalmente o número de nascimentos irá diminuir. Muitos neste grupo optam por não casar nem ter filhos. E até o número de mulheres neste grupo começou a diminuir”, afirma Sajini B. Nair, cientista social do Centro de Investigação Populacional.

De acordo com o último censo de 2011, a população feminina na faixa etária reprodutiva de 15 a 49 anos em Kerala era de 93.32.494 e o número projetado pelo Registrador Geral da Índia para 2021 era de 92.23.500.

Entretanto, o Estado não publicou o VSR após 2021, alegando que há erros de notificação. Há também um debate contínuo sobre se Kerala está a registar os seus nascimentos de forma adequada e atempada e os dados reais sobre o nascimento de crianças no estado recolhidos por várias agências oficiais não estão agora disponíveis no domínio público.

“A transição demográfica no Estado tem sido tão rápida que não é possível fazer projeções de longo prazo. Não sabemos até que ponto os abortos contribuem para o declínio do número de nascidos vivos porque não temos absolutamente nenhum dado sobre isso. Seria também interessante estudar se os nossos jovens que se instalam no estrangeiro optam por ter lá os seus filhos para obterem a cidadania e até que ponto isso tem contribuído para a diminuição da natalidade”, afirma o Dr.